Коли треба вкривати ремонтантну полуницю восени - поради

Ремонтантна полуниця більш чутлива до холоду, ніж звичайна, тому без укриття може не пережити зиму. Особливо ризикують посадки під час малосніжних морозів або при сильних вітрах. Щоб урожай не загинув, важливо вчасно провести підготовку грядки.

Новини.LIVE розповідає, коли й чим вкривати полуницю восени, щоб вона без проблем перезимувала та дала гарний урожай.

Підготовка грядки

Перш ніж укривати полуницю, потрібно провести кілька важливих робіт:

Видаліть сухі та хворі листки з кущів.

Проведіть вологозарядний полив, щоб ґрунт накопичив достатньо вологи.

Замульчуйте землю — це допоможе утримати тепло і захистити коріння.

Коли вкривати

Поспішати не варто. Починайте укриття після перших заморозків, коли температура кілька днів тримається нижче нуля. Легке похолодання навпаки загартовує рослину й робить її стійкішою до зими.

Чим вкривати полуницю

Оптимальний шар мульчі — 10-15 см. Її розкладають у міжряддях, не засипаючи кущі.

Підходять такі матеріали:

Солома — добре зберігає тепло й не змінює кислотність ґрунту, але може приваблювати гризунів.

Хвоя або лапник — природний і довговічний варіант укриття.

Компост — додатково збагачує землю поживними речовинами.

