Які дерева категорично не можна обрізати восени — поради садівникам

Традиційно багато садівників впорядковують сад перед зимою, зокрема займаються обрізкою дерев та кущів. Проте саме це часто стає фатальною помилкою, адже далеко не всі садові культури легко переносять таку процедуру в холодну пору року. Одна необережна обрізка здатна знищити майбутнє цвітіння або навіть залишити вас без урожаю наступного року.

Новини.LIVE з посиланням на Realsimple розповідає, які дерева та кущі не можна обрізати восени, щоб ваш сад навесні не перетворився на пустку.

Дерева і кущі, які не можна обрізати восени

Форзиція

Цей яскраво-жовтий весняний кущ закладає бутони ще восени — саме на старих пагонах. Якщо обрізати форзицію у жовтні або листопаді, навесні вона просто не зацвіте.

Порада: формуйте кущ відразу після цвітіння, не торкаючись старих пагонів восени. Так ви збережете рясне весняне цвітіння.

Азалії та рододендрони

Ці декоративні кущі цвітуть на старих гілках, тому осіння обрізка для них шкідлива. До того ж у теплих регіонах вона стимулює ріст нових пагонів, які загинуть від перших заморозків.

Коли обрізати: не пізніше ніж через 2-3 тижні після цвітіння, тобто навесні або на початку літа.

Плодові дерева

Яблуні, груші, сливи, персики, вишні — усі вони закладають квіткові бруньки ще до зими. Якщо провести обрізку восени, ви просто зріжете потенційний урожай. Крім того, свіжі зрізи у прохолодну пору року приваблюють шкідників і грибкові інфекції.

Оптимальний час для проведення процедури: кінець зими або початок весни, коли дерева перебувають у стані спокою.

Гортензії

Не всі гортензії однакові. Старі деревноквітучі сорти — дуболиста, крупнолиста, гірська й плетиста — вже закладають бруньки на майбутній рік. Якщо обрізати їх восени, рослина залишиться без квітів. Тому обрізайте одразу після в'янення суцвіть, не пізніше серпня.

Натомість волотисті та гладкі гортензії можна легенько формувати в стані спокою — наприкінці зими.

Буддлея (кущ метеликів)

Цей кущ часто спокушає садівників пишним цвітінням і швидким ростом, але восени його обрізати не можна. Нові зрізи не встигнуть загоїтися, і гілки загинуть від морозів.

Коли краще проводити процедуру: наприкінці зими, скоротивши рослину не більше ніж наполовину.

Лоропеталум

Якщо обрізати цей кущ восени, ви видалите всі закладені бутони, які мали б розквітнути навесні.

Оптимальний період обрізки: після весняного цвітіння або на початку літа. Тоді рослина швидко відновиться і знову утворить квіти.

Калина

Калина не потребує частих обрізок. Але якщо хочете підкоригувати форму, робіть це після цвітіння. Осіння обрізка зменшить кількість квітів і підвищить ризик підмерзання гілок.

Порада: обрізайте не більше третини висоти або ширини після завершення періоду цвітіння.

