Головна Дім та город Посадіть це у листопаді — і навесні отримаєте міцні саджанці

Посадіть це у листопаді — і навесні отримаєте міцні саджанці

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 18:03
Що садити у листопаді - фруктові дерева й кущі, які добре приживаються восени
Людина садить дерево. Фото: Pexels

Листопад — чудовий час для висадки фруктових дерев і ягідних кущів. Теплий ґрунт і сезонна волога допомагають саджанцям швидше вкоренитися до зими та принести урожай уже наступного року.

Новини.LIVE розповідає, які культури найкраще висаджувати саме восени.

Чому листопад — ідеальний місяць для посадки

Після спекотного літа ґрунт зберігає тепло, а дощі забезпечують вологу — це створює ідеальні умови для укорінення. Дерева входять у стан спокою, тож їхнє пересаджування стає безпечним і ефективним.

Сім культур, які добре приживаються восени

  • Яблуні — універсальні, легко пристосовуються до клімату, люблять родючий ґрунт.
  • Груші — плодоносні та довговічні, краще ростуть у парі з іншими деревами.
  • Сливи — потребують багато сонця, але добре переносять прохолоду.
  • Вишні — краще висаджувати на височинах, щоб уникнути весняних заморозків.
  • Аґрус — витривалий кущ, який легко переносить осінню посадку.
  • Чорна смородина — швидко вкорінюється й активно росте навесні.
  • Малина — восени встигає укорінитися й уже навесні дає молоді пагони.

Поради садівникам

Перед посадкою приберіть бур’яни, перекопайте землю та додайте компост. Не використовуйте добрива у самій ямі — це заважає корінню рости вглиб. Після висадки обов’язково полийте саджанець і замульчуйте ґрунт.

Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

дерева поради город сад кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
