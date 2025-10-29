Що садити у листопаді - фруктові дерева й кущі, які добре приживаються восени

Людина садить дерево. Фото: Pexels

Листопад — чудовий час для висадки фруктових дерев і ягідних кущів. Теплий ґрунт і сезонна волога допомагають саджанцям швидше вкоренитися до зими та принести урожай уже наступного року.

Новини.LIVE розповідає, які культури найкраще висаджувати саме восени.

Чому листопад — ідеальний місяць для посадки

Після спекотного літа ґрунт зберігає тепло, а дощі забезпечують вологу — це створює ідеальні умови для укорінення. Дерева входять у стан спокою, тож їхнє пересаджування стає безпечним і ефективним.

Сім культур, які добре приживаються восени

Яблуні — універсальні, легко пристосовуються до клімату, люблять родючий ґрунт.

Груші — плодоносні та довговічні, краще ростуть у парі з іншими деревами.

Сливи — потребують багато сонця, але добре переносять прохолоду.

Вишні — краще висаджувати на височинах, щоб уникнути весняних заморозків.

Аґрус — витривалий кущ, який легко переносить осінню посадку.

Чорна смородина — швидко вкорінюється й активно росте навесні.

Малина — восени встигає укорінитися й уже навесні дає молоді пагони.

Поради садівникам

Перед посадкою приберіть бур’яни, перекопайте землю та додайте компост. Не використовуйте добрива у самій ямі — це заважає корінню рости вглиб. Після висадки обов’язково полийте саджанець і замульчуйте ґрунт.

