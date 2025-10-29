Що садити у листопаді - фруктові дерева й кущі, які добре приживаються восени

Посадіть це у листопаді — і навесні отримаєте міцні саджанці
Листопад — чудовий час для висадки фруктових дерев і ягідних кущів. Теплий ґрунт і сезонна волога допомагають саджанцям швидше вкоренитися до зими та принести урожай уже наступного року.
Новини.LIVE розповідає, які культури найкраще висаджувати саме восени.
Чому листопад — ідеальний місяць для посадки
Після спекотного літа ґрунт зберігає тепло, а дощі забезпечують вологу — це створює ідеальні умови для укорінення. Дерева входять у стан спокою, тож їхнє пересаджування стає безпечним і ефективним.
Сім культур, які добре приживаються восени
- Яблуні — універсальні, легко пристосовуються до клімату, люблять родючий ґрунт.
- Груші — плодоносні та довговічні, краще ростуть у парі з іншими деревами.
- Сливи — потребують багато сонця, але добре переносять прохолоду.
- Вишні — краще висаджувати на височинах, щоб уникнути весняних заморозків.
- Аґрус — витривалий кущ, який легко переносить осінню посадку.
- Чорна смородина — швидко вкорінюється й активно росте навесні.
- Малина — восени встигає укорінитися й уже навесні дає молоді пагони.
Поради садівникам
Перед посадкою приберіть бур’яни, перекопайте землю та додайте компост. Не використовуйте добрива у самій ямі — це заважає корінню рости вглиб. Після висадки обов’язково полийте саджанець і замульчуйте ґрунт.
