Что сажать в ноябре - фруктовые деревья и кусты, которые хорошо приживаются осенью

Человек сажает дерево. Фото: Pexels

Ноябрь — отличное время для высадки фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Теплый грунт и сезонная влага помогают саженцам быстрее укорениться к зиме и принести урожай уже в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры лучше всего высаживать именно осенью.

Реклама

Читайте также:

Почему ноябрь — идеальный месяц для посадки

После жаркого лета почва сохраняет тепло, а дожди обеспечивают влагу — это создает идеальные условия для укоренения. Деревья входят в состояние покоя, поэтому их пересадка становится безопасной и эффективной.

Семь культур, которые хорошо приживаются осенью

Яблони — универсальные, легко приспосабливаются к климату, любят плодородную почву.

Груши — плодоносные и долговечные, лучше растут в паре с другими деревьями.

Сливы — требуют много солнца, но хорошо переносят прохладу.

Вишни — лучше высаживать на возвышенностях, чтобы избежать весенних заморозков.

Крыжовник — выносливый куст, который легко переносит осеннюю посадку.

Черная смородина — быстро укореняется и активно растет весной.

Малина — осенью успевает укорениться и уже весной дает молодые побеги.

Советы садоводам

Перед посадкой уберите сорняки, перекопайте землю и добавьте компост. Не используйте удобрения в самой яме — это мешает корням расти вглубь. После высадки обязательно полейте саженец и замульчируйте почву.

Мы уже писали о том, каких ошибок избегать, чтобы мульчирование принесло пользу, а не потерю урожая.

Ранее объясняли то, как вырезать тыкву на Хэллоуин быстро и без ошибок.

Подробнее рассказывали о том, когда именно лучше обрезать виноград и почему спешка может навредить вашему урожаю.