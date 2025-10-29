Что сажать в ноябре - фруктовые деревья и кусты, которые хорошо приживаются осенью

Посадите это в ноябре — и весной получите крепкие саженцы
Ноябрь — отличное время для высадки фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Теплый грунт и сезонная влага помогают саженцам быстрее укорениться к зиме и принести урожай уже в следующем году.
Новини.LIVE рассказывает, какие культуры лучше всего высаживать именно осенью.
Почему ноябрь — идеальный месяц для посадки
После жаркого лета почва сохраняет тепло, а дожди обеспечивают влагу — это создает идеальные условия для укоренения. Деревья входят в состояние покоя, поэтому их пересадка становится безопасной и эффективной.
Семь культур, которые хорошо приживаются осенью
- Яблони — универсальные, легко приспосабливаются к климату, любят плодородную почву.
- Груши — плодоносные и долговечные, лучше растут в паре с другими деревьями.
- Сливы — требуют много солнца, но хорошо переносят прохладу.
- Вишни — лучше высаживать на возвышенностях, чтобы избежать весенних заморозков.
- Крыжовник — выносливый куст, который легко переносит осеннюю посадку.
- Черная смородина — быстро укореняется и активно растет весной.
- Малина — осенью успевает укорениться и уже весной дает молодые побеги.
Советы садоводам
Перед посадкой уберите сорняки, перекопайте землю и добавьте компост. Не используйте удобрения в самой яме — это мешает корням расти вглубь. После высадки обязательно полейте саженец и замульчируйте почву.
