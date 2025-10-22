Как сделать тыкву на Хэллоуин - пошаговая инструкция вырезания светильника Джека

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: Freepik

Светильник Джека - главный символ Хэллоуина, который можно легко сделать дома. Немного фантазии, обычная тыква и свеча — и у вас будет яркое украшение праздника.

Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию, как вырезать тыкву на Хэллоуин быстро и без ошибок.

Что понадобится

Большая тыква.

Нож и ложка.

Маркер или трафарет.

Скотч.

Деревянная шпажка.

Свеча или LED-светильник.

Как вырезать тыкву — пошагово

Сделайте крышку, сделайте крышку. Обведите плодоножку маркером и вырежьте фигуру по контуру. Очистите середину. Удалите семена и мякоть ложкой, оставьте стенки 2-3 см. Нанесите рисунок на плодоножку. Приклейте трафарет и обозначьте контуры шпажкой. Вырежьте рожицу. Осторожно ножом вырежьте глаза, нос и рот по пометкам. Добавьте свет. Поставьте внутрь свечу, зажгите и накройте крышкой.

Вырезать тыкву на Хэллоуин — это не только про декор, но и про праздничное настроение и творчество. Такой светильник легко сделать своими руками даже без опыта: главное — острый нож, немного терпения и воображение. Тыква-фонарь создает атмосферу праздника, украшает дом и дарит уют в самую жуткую ночь года.

