Тыква на Хэллоуин своими руками — пошаговая инструкция

Тыква на Хэллоуин своими руками — пошаговая инструкция

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:36
обновлено: 16:22
Как сделать тыкву на Хэллоуин - пошаговая инструкция вырезания светильника Джека
Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: Freepik

Светильник Джека - главный символ Хэллоуина, который можно легко сделать дома. Немного фантазии, обычная тыква и свеча — и у вас будет яркое украшение праздника.

Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию, как вырезать тыкву на Хэллоуин быстро и без ошибок.

Что понадобится

  • Большая тыква.
  • Нож и ложка.
  • Маркер или трафарет.
  • Скотч.
  • Деревянная шпажка.
  • Свеча или LED-светильник.

Как вырезать тыкву — пошагово

  1. Сделайте крышку, сделайте крышку. Обведите плодоножку маркером и вырежьте фигуру по контуру.
  2. Очистите середину. Удалите семена и мякоть ложкой, оставьте стенки 2-3 см.
  3. Нанесите рисунок на плодоножку. Приклейте трафарет и обозначьте контуры шпажкой.
  4. Вырежьте рожицу. Осторожно ножом вырежьте глаза, нос и рот по пометкам.
  5. Добавьте свет. Поставьте внутрь свечу, зажгите и накройте крышкой.

Вырезать тыкву на Хэллоуин — это не только про декор, но и про праздничное настроение и творчество. Такой светильник легко сделать своими руками даже без опыта: главное — острый нож, немного терпения и воображение. Тыква-фонарь создает атмосферу праздника, украшает дом и дарит уют в самую жуткую ночь года.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
