Как сделать тыкву на Хэллоуин - пошаговая инструкция вырезания светильника Джека

Тыква на Хэллоуин своими руками — пошаговая инструкция
Светильник Джека - главный символ Хэллоуина, который можно легко сделать дома. Немного фантазии, обычная тыква и свеча — и у вас будет яркое украшение праздника.
Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию, как вырезать тыкву на Хэллоуин быстро и без ошибок.
Что понадобится
- Большая тыква.
- Нож и ложка.
- Маркер или трафарет.
- Скотч.
- Деревянная шпажка.
- Свеча или LED-светильник.
Как вырезать тыкву — пошагово
- Сделайте крышку, сделайте крышку. Обведите плодоножку маркером и вырежьте фигуру по контуру.
- Очистите середину. Удалите семена и мякоть ложкой, оставьте стенки 2-3 см.
- Нанесите рисунок на плодоножку. Приклейте трафарет и обозначьте контуры шпажкой.
- Вырежьте рожицу. Осторожно ножом вырежьте глаза, нос и рот по пометкам.
- Добавьте свет. Поставьте внутрь свечу, зажгите и накройте крышкой.
Вырезать тыкву на Хэллоуин — это не только про декор, но и про праздничное настроение и творчество. Такой светильник легко сделать своими руками даже без опыта: главное — острый нож, немного терпения и воображение. Тыква-фонарь создает атмосферу праздника, украшает дом и дарит уют в самую жуткую ночь года.
Мы объясняли то, чем укрыть ремонтантную клубнику, чтобы не вымерзла зимой.
Также рассказывали о том, какие растения помогут удержать малину в пределах грядки без лишних усилий.
Ранее сообщалось о том, как легко расколоть орехи, чтобы ядра остались целыми.
Читайте Новини.LIVE!