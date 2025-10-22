Як зробити гарбуз на Хелловін - покрокова інструкція вирізання світильника Джека

Гарбуз на Хелловін своїми руками — покрокова інструкція
Світильник Джека — головний символ Хелловіну, який можна легко зробити вдома. Трохи фантазії, звичайний гарбуз і свічка — і у вас буде яскрава прикраса свята.
Новини.LIVE підготували покрокову інструкцію, як вирізати гарбуз на Хелловін швидко й без помилок.
Що знадобиться
- Великий гарбуз.
- Ніж і ложка.
- Маркер або трафарет.
- Скотч.
- Дерев’яна шпажка.
- Свічка або LED-світильник.
Як вирізати гарбуз — покроково
- Зробіть кришку. Обведіть плодоніжку маркером і виріжте фігуру по контуру.
- Очистіть середину. Видаліть насіння й м’якоть ложкою, залиште стінки 2-3 см.
- Нанесіть малюнок. Приклейте трафарет і позначте контури шпажкою.
- Виріжте пику. Обережно ножем виріжте очі, ніс і рот за позначками.
- Додайте світло. Поставте всередину свічку, запаліть і накрийте кришкою.
Вирізати гарбуз на Хелловін — це не лише про декор, а й про святковий настрій і творчість. Такий світильник легко зробити власноруч навіть без досвіду: головне — гострий ніж, трохи терпіння й уява. Гарбуз-ліхтар створює атмосферу свята, прикрашає оселю та дарує затишок у наймоторошнішу ніч року.
