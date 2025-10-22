Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Гарбуз на Хелловін своїми руками — покрокова інструкція

Гарбуз на Хелловін своїми руками — покрокова інструкція

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:36
Оновлено: 16:22
Як зробити гарбуз на Хелловін - покрокова інструкція вирізання світильника Джека
Гарбуз на свято Гелловін. Фото: Freepik

Світильник Джека — головний символ Хелловіну, який можна легко зробити вдома. Трохи фантазії, звичайний гарбуз і свічка — і у вас буде яскрава прикраса свята.

Новини.LIVE підготували покрокову інструкцію, як вирізати гарбуз на Хелловін швидко й без помилок.

Реклама
Читайте також:

Що знадобиться

  • Великий гарбуз.
  • Ніж і ложка.
  • Маркер або трафарет.
  • Скотч.
  • Дерев’яна шпажка.
  • Свічка або LED-світильник.

Як вирізати гарбуз — покроково

  1. Зробіть кришку. Обведіть плодоніжку маркером і виріжте фігуру по контуру.
  2. Очистіть середину. Видаліть насіння й м’якоть ложкою, залиште стінки 2-3 см.
  3. Нанесіть малюнок. Приклейте трафарет і позначте контури шпажкою.
  4. Виріжте пику. Обережно ножем виріжте очі, ніс і рот за позначками.
  5. Додайте світло. Поставте всередину свічку, запаліть і накрийте кришкою.

Вирізати гарбуз на Хелловін — це не лише про декор, а й про святковий настрій і творчість. Такий світильник легко зробити власноруч навіть без досвіду: головне — гострий ніж, трохи терпіння й уява. Гарбуз-ліхтар створює атмосферу свята, прикрашає оселю та дарує затишок у наймоторошнішу ніч року.

Ми пояснювали те, чим укрити ремонтантну полуницю, щоб не вимерзла взимку.

Також розповідали про те, які рослини допоможуть утримати малину в межах грядки без зайвих зусиль.

Раніше повідомлялося про те, як легко розколоти горіхи, щоб ядра залишилися цілими.

поради будинок прикраси декор інструкція Гарбуз
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації