Коли збирати гарбузи на городі — ознаки стиглості та найсприятливіший час

Збір врожаю гарбузів восени. Фото: shutterstock.com

В Україні період збору гарбузів триває з вересня по листопад. Саме тоді городи наповнюються яскравими, сонячними плодами, у яких зберігається тепло літа та смак домашнього затишку. Але справжній секрет смачних і довго лежких гарбузів — не лише у сорті чи догляді, а у вчасному зборі. Є кілька точних ознак, за якими досвідчені городники визначають ідеальний момент.

Новини.LIVE розповідає, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.

Збір гарбузів — які ознаки стиглості овочів

Перш ніж брати до рук ніж, варто переконатися, що гарбузи справді дозріли. Основні ознаки стиглості:

Тверда шкірка. Якщо вона не продавлюється нігтем — це сигнал, що плід готовий. Підсохла плодоніжка. Вона має бути сухою, але ще міцно тримати гарбуз. Насичене забарвлення. Колір стає більш яскравим і рівномірним, без зелених плям (залежить від сорту). Сухість лози. Коли лоза починає всихати, це ще один знак, що настав час збору.

Такі гарбузи вже набрали природної солодкості, але ще не почали втрачати вологу — саме тоді вони найкраще зберігаються.

Збір врожаю гарбузів восени. Фото: shutterstock.com

Коли збирати гарбузи — найсприятливіший час

Кожен сорт гарбуза має власний термін дозрівання. За часом достигання овочі поділяють на:

скоростиглі — вони готові до збору вже в середині серпня;

середньостиглі — дозрівають у середині вересня;

пізньостиглі, які збирають у жовтні-листопаді.

Пізні сорти відрізняються тривалішим зберіганням і часто їх можна збирати навіть трохи недозрілими. Найпізніше збирають мускатні гарбузи — зазвичай після перших заморозків, коли вони повністю накопичили солодкість і смак.

Головне правило — збір має відбуватися в суху погоду, яка має тривати щонайменше 2-3 дні. Волога земля або дощ можуть скоротити термін зберігання. Після зрізання гарбузи краще залишити просто на городі на 24-48 годин, щоб вони "відпочили" й адаптувалися перед перенесенням у сховище.

Збір врожаю гарбузів восени. Фото: shutterstock.com

Як правильно зібрати гарбузи

Використовуйте гострий ніж або секатор, залишаючи плодоніжку довжиною не менше 5 см — без неї плід швидше загниє. Збирайте гарбузи обережно, не кидаючи їх на землю. Будь-яке пошкодження скорочує термін зберігання.

Після збору витріть гарбузи від бруду сухою тканиною і залиште їх під сонцем або в тіні для підсушування. Коли плоди підсохли, перенесіть їх у сухе, провітрюване місце — підвал, комору або гараж. Там вони спокійно пролежать до весни, зберігаючи солодкий аромат.

Яких помилок слід уникати

Не поспішайте зривати гарбузи, якщо:

шкірка ще м'яка;

плодоніжка зелена й соковита;

батоги не засохли.

Такий гарбуз ще не дозрів і не набрав цукрів. Але й надто довге зволікання небезпечне — перші заморозки можуть зіпсувати шкірку, і тоді навіть найкрасивіший плід не пролежить довго.

