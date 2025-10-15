Коли збирати капусту восени - ідеальний час для зрізання та зберігання взимку

Ідеальний час для збору капусти — поради городникам на осінь
Вибір правильного часу для збору капусти впливає на її смак, щільність і термін зберігання. Занадто раннє чи пізнє збирання може призвести до розтріскування або гниття головок.
Новини.LIVE розповідає, коли саме збирати ранню, середню та пізню капусту, щоб вона залишалась соковитою й хрумкою до самої весни.
Час збирання залежить від сорту
- Ранні сорти дозрівають за 55-100 днів і призначені для споживання влітку. Їх потрібно зрізати вибірково, щоб уникнути розтріскування після дощів.
- Середньостиглі сорти збирають наприкінці серпня або у вересні. Вони універсальні — підходять для салатів і першого квашення.
- Пізньостиглі сорти формують урожай за 130-150 днів і саме вони найкраще зберігаються взимку.
Коли прибирати пізню капусту
Оптимальний час збору — з середини жовтня до початку листопада. Легкі заморозки до –2 °C покращують смак і підвищують лежкість. Головки мають бути щільні, важкі, з восковим нальотом і глухим звуком при постукуванні. Якщо очікуються морози нижче –5 °C, врожай треба зібрати негайно.
Як правильно зрізати капусту
Використовуйте гострий ніж, залишаючи качан довжиною 3-5 см і 2-3 верхні листки — вони захищають головку від втрати вологи. Після збору капусту відсортуйте: цілу залиште на зберігання, а пошкоджену — для переробки.
Умови зберігання
Перед тим як занести качани в підвал, дайте їм охолонути. Ідеальна температура — 0…+1 °C, вологість — 90-95%. Зберігати можна в ящиках або підвішеними за качан.
Ми вже писали про те, що робити з порічками після збору ягід.
Раніше пояснювали те, простий спосіб позбутися мишей у погребі та будинку назавжди.
Детальніше розповідали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.
Читайте Новини.LIVE!