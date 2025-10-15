Коли збирати капусту восени - ідеальний час для зрізання та зберігання взимку

Людина збирає врожай капусти. Фото: Consensus

Вибір правильного часу для збору капусти впливає на її смак, щільність і термін зберігання. Занадто раннє чи пізнє збирання може призвести до розтріскування або гниття головок.

Новини.LIVE розповідає, коли саме збирати ранню, середню та пізню капусту, щоб вона залишалась соковитою й хрумкою до самої весни.

Реклама

Читайте також:

Час збирання залежить від сорту

Ранні сорти дозрівають за 55-100 днів і призначені для споживання влітку. Їх потрібно зрізати вибірково, щоб уникнути розтріскування після дощів.

Середньостиглі сорти збирають наприкінці серпня або у вересні. Вони універсальні — підходять для салатів і першого квашення.

Пізньостиглі сорти формують урожай за 130-150 днів і саме вони найкраще зберігаються взимку.

Коли прибирати пізню капусту

Оптимальний час збору — з середини жовтня до початку листопада. Легкі заморозки до –2 °C покращують смак і підвищують лежкість. Головки мають бути щільні, важкі, з восковим нальотом і глухим звуком при постукуванні. Якщо очікуються морози нижче –5 °C, врожай треба зібрати негайно.

Як правильно зрізати капусту

Використовуйте гострий ніж, залишаючи качан довжиною 3-5 см і 2-3 верхні листки — вони захищають головку від втрати вологи. Після збору капусту відсортуйте: цілу залиште на зберігання, а пошкоджену — для переробки.

Умови зберігання

Перед тим як занести качани в підвал, дайте їм охолонути. Ідеальна температура — 0…+1 °C, вологість — 90-95%. Зберігати можна в ящиках або підвішеними за качан.

Ми вже писали про те, що робити з порічками після збору ягід.

Раніше пояснювали те, простий спосіб позбутися мишей у погребі та будинку назавжди.

Детальніше розповідали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.