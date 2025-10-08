Які сорти картоплі найкраще зберігаються взимку - поради для городників

Людина збирає врожай картоплі. Фото: Pinterest

Не вся картопля однаково добре лежить до весни: одні сорти швидко псуються, інші — зберігаються місяцями без гнилі та паростків. Садівники назвали три перевірені види, які найкраще переживають зиму.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти картоплі вибрати для гарного врожаю та тривалого зберігання.

Пікассо

Середньопізній сорт із високою врожайністю та чудовою лежкістю — зберігається до 10 місяців. Добре росте на будь-якому ґрунті, стійкий до фітофторозу й посухи. Бульби мають жовтий колір і ніжний вершковий смак, підходять для пюре та запікання.

Беллароза

Невибаглива й смачна картопля, яку обирають більшість українських господарів. Не гниє, не випускає паростків і зберігається до весни без втрати смаку. Підходить для приготування у фритюрі, запіканок і супів.

Рів’єра

Сорт із чудовою стійкістю до спеки та хвороб. Дає великі, рівні бульби з м’якоттю жовтого кольору. Добре росте навіть у південних регіонах, а зберігається кілька місяців без ознак псування. Пюре з Рів’єри виходить ніжним, ніби з вершковим маслом.

Як зберігати картоплю, щоб не зіпсувалася

Температура: підтримуйте +3…+5 °C, щоб бульби не мерзли й не проростали.

Темрява: зберігайте картоплю подалі від світла — на світлі бульби зеленіють.

Вентиляція: зберігайте у провітрюваному приміщенні або ящиках із отворами.

Перебирання: раз на 2-3 тижні перевіряйте урожай.

Сухість: не допускайте підвищеної вологості, щоб уникнути гнилі.

