Головна Дім та город Найкращий сорт кабачків — урожайний, смачний і невибагливий

Найкращий сорт кабачків — урожайний, смачний і невибагливий

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 03:14
Найкращий сорт кабачків для великого врожаю - насіння варто купити восени
Дачник збирає врожай кабачків. Фото: Lrytas

Щоб отримати рекордний урожай кабачків, важливо обрати правильний сорт. Городники радять насіння, яке варто купити вже восени, адже навесні його може не залишитися.

Новини.LIVE розповідає, який сорт кабачків вважають найкращим для посадки.

Чому купувати насіння восени

Досвідчені городники роблять запаси заздалегідь, бо навесні найпопулярніших сортів може вже не бути. Насіння кабачків Іскандер відносять саме до таких — воно користується великим попитом завдяки врожайності та смаку.

Сорт Іскандер – фаворит серед дачників

Цей гібрид ранньостиглий, невибагливий і витримує різкі зміни погоди. Його плоди ніжні, соковиті й ароматні, підходять для салатів, тушкування та консервації. Сорт стійкий до більшості захворювань і рідко підводить навіть у прохолодне літо.

Як підвищити врожайність

  • Висівайте насіння на розсаду у березні, а у травні пересаджуйте в ґрунт.
  • Обирайте сонячну ділянку з дренованим і родючим ґрунтом.
  • Захищайте рослини від нічних заморозків за допомогою плівки чи мульчі.

Догляд і підживлення

Кабачки Іскандер люблять регулярний полив, особливо в період цвітіння. Для кращого розвитку використовуйте органічні добрива або золу. У спеку сорт добре переносить посуху, але підживлення та волога допоможуть продовжити плодоношення аж до заморозків.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
