Самый лучший сорт кабачков — урожайный, вкусный и неприхотливый

Самый лучший сорт кабачков — урожайный, вкусный и неприхотливый

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 03:14
Лучший сорт кабачков для большого урожая - семена стоит купить осенью
Дачник собирает урожай кабачков. Фото: Lrytas

Чтобы получить рекордный урожай кабачков, важно выбрать правильный сорт. Огородники советуют семена, которые стоит купить уже осенью, ведь весной их может не остаться.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт кабачков считают лучшим для посадки.

Читайте также:

Почему покупать семена осенью

Опытные огородники делают запасы заранее, потому что весной самых популярных сортов может уже не быть. Семена кабачков Искандер относят именно к таким — они пользуются большим спросом благодаря урожайности и вкусу.

Сорт Искандер — фаворит среди дачников

Этот гибрид раннеспелый, неприхотливый и выдерживает резкие изменения погоды. Его плоды нежные, сочные и ароматные, подходят для салатов, тушения и консервирования. Сорт устойчив к большинству заболеваний и редко подводит даже в прохладное лето.

Как повысить урожайность

  • Высевайте семена на рассаду в марте, а в мае пересаживайте в грунт.
  • Выбирайте солнечный участок с дренированной и плодородной почвой.
  • Защищайте растения от ночных заморозков с помощью пленки или мульчи.

Уход и подкормка

Кабачки Искандер любят регулярный полив, особенно в период цветения. Для лучшего развития используйте органические удобрения или золу. В жару сорт хорошо переносит засуху, но подкормки и влага помогут продлить плодоношение вплоть до заморозков.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
