Головна Дім та город Врожай картоплі у 2026 буде вдвічі більшим — що зробити восени

Врожай картоплі у 2026 буде вдвічі більшим — що зробити восени

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:46
Що зробити восени на городі, щоб врожай картоплі у 2026 зріс на 50%
Викопана картопля на городі. Фото: Pinterest

Щоб у 2026 році зібрати на 50% більше картоплі, варто восени на городі підготувати ґрунт і захистити його від шкідників. Простих дій достатньо, аби закласти основи рясного врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які саме роботи потрібно зробити восени для підвищення врожайності картоплі.

Читайте також:

Осіннє очищення та перекопування ділянки під картоплю

Восени земля м’яка й волога, тому легко видаляти бур’яни разом із корінням. Щоб вони не відновилися, грядку можна замульчувати картоном або засіяти сидератами, наприклад, гірчицею. Після цього обов’язково проведіть глибоке перекопування на 25-30 см. Так на поверхню виносяться личинки та яйця шкідників, які знищуються морозом.

Підживлення та знезараження ґрунту восени

Внесення компосту або перегною збагачує ґрунт поживними речовинами й підвищує врожайність на 20%. Додаткова обробка препаратами міді захищає від фітофтори та нематод. Така профілактика може збільшити врожай картоплі ще на 30%.

Як обрати ділянку для посадки картоплі

  • Уникайте низин, де застоюється вода.
  • Оптимальний pH ґрунту — 5-6.
  • Глинисті ділянки потребують розпушування, а піщані — збереження вологи.
  • Найкраще місце — сонячна ділянка або пологий схил із природним дренажем.

Осіння підготовка городу допоможе зберегти вологу, знищити шкідників і збагатити землю. Саме ці прості дії дозволять у 2026 році підняти врожай картоплі на 50%.

Нагадаємо, ми писали про те, коли копати картоплю та цибулю восени.

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі вразив урожаєм у 2025 році.

Також ми пояснювали те, чому картоплю треба зберігати з буряком.

врожай рослини поради город картопля
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
