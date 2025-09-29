Що зробити восени на городі, щоб врожай картоплі у 2026 зріс на 50%

Врожай картоплі у 2026 буде вдвічі більшим — що зробити восени
Щоб у 2026 році зібрати на 50% більше картоплі, варто восени на городі підготувати ґрунт і захистити його від шкідників. Простих дій достатньо, аби закласти основи рясного врожаю.
Новини.LIVE розповідає, які саме роботи потрібно зробити восени для підвищення врожайності картоплі.
Осіннє очищення та перекопування ділянки під картоплю
Восени земля м’яка й волога, тому легко видаляти бур’яни разом із корінням. Щоб вони не відновилися, грядку можна замульчувати картоном або засіяти сидератами, наприклад, гірчицею. Після цього обов’язково проведіть глибоке перекопування на 25-30 см. Так на поверхню виносяться личинки та яйця шкідників, які знищуються морозом.
Підживлення та знезараження ґрунту восени
Внесення компосту або перегною збагачує ґрунт поживними речовинами й підвищує врожайність на 20%. Додаткова обробка препаратами міді захищає від фітофтори та нематод. Така профілактика може збільшити врожай картоплі ще на 30%.
Як обрати ділянку для посадки картоплі
- Уникайте низин, де застоюється вода.
- Оптимальний pH ґрунту — 5-6.
- Глинисті ділянки потребують розпушування, а піщані — збереження вологи.
- Найкраще місце — сонячна ділянка або пологий схил із природним дренажем.
Осіння підготовка городу допоможе зберегти вологу, знищити шкідників і збагатити землю. Саме ці прості дії дозволять у 2026 році підняти врожай картоплі на 50%.
