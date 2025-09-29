Видео
Урожай картофеля в 2026 будет вдвое больше — что сделать осенью

Урожай картофеля в 2026 будет вдвое больше — что сделать осенью

Дата публикации 29 сентября 2025 19:46
Что сделать осенью на огороде, чтобы урожай картофеля в 2026 вырос на 50%
Выкопанный картофель на огороде. Фото: Pinterest

Чтобы в 2026 году собрать на 50% больше картофеля, стоит осенью на огороде подготовить почву и защитить ее от вредителей. Простых действий достаточно, чтобы заложить основы обильного урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно работы нужно сделать осенью для повышения урожайности картофеля.

Читайте также:

Осенняя очистка и перекопка участка под картофель

Осенью земля мягкая и влажная, поэтому легко удалять сорняки вместе с корнями. Чтобы они не возобновились, грядку можно замульчировать картоном или засеять сидератами, например, горчицей. После этого обязательно проведите глубокую перекопку на 25-30 см. Так на поверхность выносятся личинки и яйца вредителей, которые уничтожаются морозом.

Подкормка и обеззараживание почвы осенью

Внесение компоста или перегноя обогащает почву питательными веществами и повышает урожайность на 20%. Дополнительная обработка препаратами меди защищает от фитофторы и нематод. Такая профилактика может увеличить урожай картофеля еще на 30%.

Как выбрать участок для посадки картофеля

  • Избегайте низин, где застаивается вода.
  • Оптимальный pH почвы — 5-6.
  • Глинистые участки нуждаются в рыхлении, а песчаные — в сохранении влаги.
  • Лучшее место — солнечный участок или пологий склон с естественным дренажем.

Осенняя подготовка огорода поможет сохранить влагу, уничтожить вредителей и обогатить землю. Именно эти простые действия позволят в 2026 году поднять урожай картофеля на 50%.

Напомним, мы писали о том, когда копать картофель и лук осенью.

Ранее мы рассказывали о том, какой сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году.

Также мы объясняли то, почему картофель надо хранить со свеклой.

урожай растения советы огород картошка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
