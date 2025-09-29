Что сделать осенью на огороде, чтобы урожай картофеля в 2026 вырос на 50%

Выкопанный картофель на огороде. Фото: Pinterest

Чтобы в 2026 году собрать на 50% больше картофеля, стоит осенью на огороде подготовить почву и защитить ее от вредителей. Простых действий достаточно, чтобы заложить основы обильного урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно работы нужно сделать осенью для повышения урожайности картофеля.

Осенняя очистка и перекопка участка под картофель

Осенью земля мягкая и влажная, поэтому легко удалять сорняки вместе с корнями. Чтобы они не возобновились, грядку можно замульчировать картоном или засеять сидератами, например, горчицей. После этого обязательно проведите глубокую перекопку на 25-30 см. Так на поверхность выносятся личинки и яйца вредителей, которые уничтожаются морозом.

Подкормка и обеззараживание почвы осенью

Внесение компоста или перегноя обогащает почву питательными веществами и повышает урожайность на 20%. Дополнительная обработка препаратами меди защищает от фитофторы и нематод. Такая профилактика может увеличить урожай картофеля еще на 30%.

Как выбрать участок для посадки картофеля

Избегайте низин, где застаивается вода.

Оптимальный pH почвы — 5-6.

Глинистые участки нуждаются в рыхлении, а песчаные — в сохранении влаги.

Лучшее место — солнечный участок или пологий склон с естественным дренажем.

Осенняя подготовка огорода поможет сохранить влагу, уничтожить вредителей и обогатить землю. Именно эти простые действия позволят в 2026 году поднять урожай картофеля на 50%.

