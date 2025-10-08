Какие сорта картофеля лучше всего хранятся зимой - советы для огородников

Человек собирает урожай картофеля. Фото: Pinterest

Не весь картофель одинаково хорошо лежит до весны: одни сорта быстро портятся, другие — хранятся месяцами без гнили и ростков. Садоводы назвали три проверенных вида, которые лучше всего переживают зиму.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта картофеля выбрать для хорошего урожая и длительного хранения.

Пикассо

Среднепоздний сорт с высокой урожайностью и отличной лежкостью — хранится до 10 месяцев. Хорошо растет на любой почве, устойчив к фитофторозу и засухе. Клубни имеют желтый цвет и нежный сливочный вкус, подходят для пюре и запекания.

Беллароза

Неприхотливый и вкусный картофель, который выбирают большинство украинских хозяев. Не гниет, не выпускает ростков и хранится до весны без потери вкуса. Подходит для приготовления во фритюре, запеканок и супов.

Ривьера

Сорт с отличной устойчивостью к жаре и болезням. Дает крупные, ровные клубни с мякотью желтого цвета. Хорошо растет даже в южных регионах, а хранится несколько месяцев без признаков порчи. Пюре из Ривьеры получается нежным, будто со сливочным маслом.

Как хранить картофель, чтобы не испортился

Температура: поддерживайте +3...+5 °C, чтобы клубни не мерзли и не прорастали.

Темнота: храните картофель подальше от света — на свету клубни зеленеют.

Вентиляция: храните в проветриваемом помещении или ящиках с отверстиями.

Переборка: раз в 2-3 недели проверяйте урожай.

Сухость: не допускайте повышенной влажности, чтобы избежать гнили.

