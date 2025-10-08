Какие сорта картофеля лучше всего хранятся зимой - советы для огородников

Лучшие сорта картофеля для хранения — три проверенных варианта
Не весь картофель одинаково хорошо лежит до весны: одни сорта быстро портятся, другие — хранятся месяцами без гнили и ростков. Садоводы назвали три проверенных вида, которые лучше всего переживают зиму.
Новини.LIVE делится советами, какие сорта картофеля выбрать для хорошего урожая и длительного хранения.
Пикассо
Среднепоздний сорт с высокой урожайностью и отличной лежкостью — хранится до 10 месяцев. Хорошо растет на любой почве, устойчив к фитофторозу и засухе. Клубни имеют желтый цвет и нежный сливочный вкус, подходят для пюре и запекания.
Беллароза
Неприхотливый и вкусный картофель, который выбирают большинство украинских хозяев. Не гниет, не выпускает ростков и хранится до весны без потери вкуса. Подходит для приготовления во фритюре, запеканок и супов.
Ривьера
Сорт с отличной устойчивостью к жаре и болезням. Дает крупные, ровные клубни с мякотью желтого цвета. Хорошо растет даже в южных регионах, а хранится несколько месяцев без признаков порчи. Пюре из Ривьеры получается нежным, будто со сливочным маслом.
Как хранить картофель, чтобы не испортился
- Температура: поддерживайте +3...+5 °C, чтобы клубни не мерзли и не прорастали.
- Темнота: храните картофель подальше от света — на свету клубни зеленеют.
- Вентиляция: храните в проветриваемом помещении или ящиках с отверстиями.
- Переборка: раз в 2-3 недели проверяйте урожай.
- Сухость: не допускайте повышенной влажности, чтобы избежать гнили.
Мы уже писали о том, какой сорт кабачков считают лучшим для посадки.
Ранее объясняли то, как избавиться от мышей в доме и на даче.
Подробнее рассказывали о том, как правильно ухаживать за смородиной после сбора урожая.
Читайте Новини.LIVE!