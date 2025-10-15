Видео
Україна
Идеальное время для сбора капусты — советы огородникам на осень

Идеальное время для сбора капусты — советы огородникам на осень

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 19:32
Когда собирать капусту осенью - идеальное время для срезки и хранения зимой
Человек собирает урожай капусты. Фото: Consensus

Выбор правильного времени для сбора капусты влияет на ее вкус, плотность и срок хранения. Слишком ранняя или поздняя уборка может привести к растрескиванию или гниению головок.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно собирать раннюю, среднюю и позднюю капусту, чтобы она оставалась сочной и хрустящей до самой весны.

Читайте также:

Время уборки зависит от сорта

  • Ранние сорта созревают за 55-100 дней и предназначены для потребления летом. Их нужно срезать выборочно, чтобы избежать растрескивания после дождей.
  • Среднеспелые сорта собирают в конце августа или в сентябре. Они универсальны — подходят для салатов и первого квашения.
  • Позднеспелые сорта формируют урожай за 130-150 дней и именно они лучше всего хранятся зимой.

Когда убирать позднюю капусту

Оптимальное время сбора — с середины октября до начала ноября. Легкие заморозки до -2 °С улучшают вкус и повышают лежкость. Головки должны быть плотные, тяжелые, с восковым налетом и глухим звуком при постукивании. Если ожидаются морозы ниже -5 °C, урожай надо собрать немедленно.

Как правильно срезать капусту

Используйте острый нож, оставляя кочан длиной 3-5 см и 2-3 верхних листа — они защищают головку от потери влаги. После сбора капусту отсортируйте: целую оставьте на хранение, а поврежденную — для переработки.

Условия хранения

Перед тем как занести кочаны в подвал, дайте им остыть. Идеальная температура — 0...+1 °C, влажность — 90-95%. Хранить можно в ящиках или подвешенными за кочан.

Мы уже писали о том, что делать с смородиной после сбора ягод.

Ранее объясняли то, простой способ избавиться от мышей в погребе и дома навсегда.

Подробнее рассказывали о том, почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза.

урожай советы капуста огород хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
