Когда собирать тыквы на огороде — признаки спелости и самое благоприятное время

В Украине период сбора тыквы длится с сентября по ноябрь. Именно тогда огороды наполняются яркими, солнечными плодами, в которых сохраняется тепло лета и вкус домашнего уюта. Но настоящий секрет вкусных и долго лежащих тыкв — не только в сорте или уходе, а в своевременном сборе. Есть несколько точных признаков, по которым опытные огородники определяют идеальный момент.
Сбор тыкв — какие признаки спелости овощей
Прежде чем брать в руки нож, стоит убедиться, что тыквы действительно созрели. Основные признаки спелости:
- Твердая кожура. Если она не продавливается ногтем — это сигнал, что плод готов.
- Подсохшая плодоножка. Она должна быть сухой, но еще крепко держать тыкву.
- Насыщенный окрас. Цвет становится более ярким и равномерным, без зеленых пятен (зависит от сорта).
- Сухость лозы. Когда лоза начинают усыхать, это еще один знак, что пришло время сбора.
Такие тыквы уже набрали естественной сладости, но еще не начали терять влагу — именно тогда они лучше всего хранятся.
Когда собирать тыквы — самое благоприятное время
Каждый сорт тыквы имеет собственный срок созревания. По времени созревания овощи разделяют на:
- скороспелые — они готовы к сбору уже в середине августа;
- среднеспелые — созревают в середине сентября;
- позднеспелые, которые собирают в октябре-ноябре.
Поздние сорта отличаются более длительным хранением и часто их можно собирать даже немного недозрелыми. Позднее всего собирают мускатные тыквы — обычно после первых заморозков, когда они полностью накопили сладость и вкус.
Главное правило — сбор должен происходить в сухую погоду, которая должна длиться не менее 2-3 дней. Влажная земля или дождь могут сократить срок хранения. После срезки тыквы лучше оставить просто на огороде на 24-48 часов, чтобы они "отдохнули" и адаптировались перед переносом в хранилище.
Как правильно собрать тыквы
Используйте острый нож или секатор, оставляя плодоножку длиной не менее 5 см — без нее плод быстрее загниет. Собирайте тыквы осторожно, не бросая их на землю. Любое повреждение сокращает срок хранения.
После сбора вытрите тыквы от грязи сухой тканью и оставьте их под солнцем или в тени для подсушивания. Когда плоды подсохли, перенесите их в сухое, проветриваемое место — подвал, кладовку или гараж. Там они спокойно пролежат до весны, сохраняя сладкий аромат.
Каких ошибок следует избегать
Не спешите срывать тыквы, если:
- кожура еще мягкая;
- плодоножка зеленая и сочная;
- плети не засохли.
Такая тыква еще не созрела и не набрала сахаров. Но и слишком долгое промедление опасно — первые заморозки могут испортить кожуру, и тогда даже самый красивый плод не пролежит долго.
