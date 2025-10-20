Когда собирать тыквы на огороде — признаки спелости и самое благоприятное время

Сбор урожая тыкв осенью. Фото: shutterstock.com

В Украине период сбора тыквы длится с сентября по ноябрь. Именно тогда огороды наполняются яркими, солнечными плодами, в которых сохраняется тепло лета и вкус домашнего уюта. Но настоящий секрет вкусных и долго лежащих тыкв — не только в сорте или уходе, а в своевременном сборе. Есть несколько точных признаков, по которым опытные огородники определяют идеальный момент.

Новини.LIVE рассказывает, когда самое благоприятное время для сбора урожая тыквы.

Сбор тыкв — какие признаки спелости овощей

Прежде чем брать в руки нож, стоит убедиться, что тыквы действительно созрели. Основные признаки спелости:

Твердая кожура. Если она не продавливается ногтем — это сигнал, что плод готов. Подсохшая плодоножка. Она должна быть сухой, но еще крепко держать тыкву. Насыщенный окрас. Цвет становится более ярким и равномерным, без зеленых пятен (зависит от сорта). Сухость лозы. Когда лоза начинают усыхать, это еще один знак, что пришло время сбора.

Такие тыквы уже набрали естественной сладости, но еще не начали терять влагу — именно тогда они лучше всего хранятся.

Когда собирать тыквы — самое благоприятное время

Каждый сорт тыквы имеет собственный срок созревания. По времени созревания овощи разделяют на:

скороспелые — они готовы к сбору уже в середине августа;

среднеспелые — созревают в середине сентября;

позднеспелые, которые собирают в октябре-ноябре.

Поздние сорта отличаются более длительным хранением и часто их можно собирать даже немного недозрелыми. Позднее всего собирают мускатные тыквы — обычно после первых заморозков, когда они полностью накопили сладость и вкус.

Главное правило — сбор должен происходить в сухую погоду, которая должна длиться не менее 2-3 дней. Влажная земля или дождь могут сократить срок хранения. После срезки тыквы лучше оставить просто на огороде на 24-48 часов, чтобы они "отдохнули" и адаптировались перед переносом в хранилище.

Как правильно собрать тыквы

Используйте острый нож или секатор, оставляя плодоножку длиной не менее 5 см — без нее плод быстрее загниет. Собирайте тыквы осторожно, не бросая их на землю. Любое повреждение сокращает срок хранения.

После сбора вытрите тыквы от грязи сухой тканью и оставьте их под солнцем или в тени для подсушивания. Когда плоды подсохли, перенесите их в сухое, проветриваемое место — подвал, кладовку или гараж. Там они спокойно пролежат до весны, сохраняя сладкий аромат.

Каких ошибок следует избегать

Не спешите срывать тыквы, если:

кожура еще мягкая;

плодоножка зеленая и сочная;

плети не засохли.

Такая тыква еще не созрела и не набрала сахаров. Но и слишком долгое промедление опасно — первые заморозки могут испортить кожуру, и тогда даже самый красивый плод не пролежит долго.

