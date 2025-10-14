Як швидко почистити волоські горіхи за 3 хвилини - простий спосіб без шкоди для ядер

Людина чистить горіхи. Фото: Freepik

Волоські горіхи — надзвичайно корисні, але їхнє очищення часто перетворюється на муку: ядра кришаться, шкаралупа розлітається, а пальці болять. Є простий спосіб зробити це швидко й без зусиль.

Новини.LIVE розповідає, як легко розколоти горіхи, щоб ядра залишилися цілими.

У чому секрет методу

Замість лущити горіхи ножем чи щипцями, використайте звичайну скляну пляшку. Її горлечко створює природну опору, яка допомагає шкаралупі тріснути рівно по лінії, не пошкодивши ядро.

Як правильно чистити волоські горіхи

Візьміть пляшку з широким горлечком. Поставте горіх гострим кінчиком донизу на отвір пляшки. Легко вдарте молотком або дерев’яною скалкою по верхівці горіха. Шкаралупа рівно розколеться, а ядро залишиться цілим.

Чому це працює

Горлечко пляшки утримує горіх під правильним кутом, тому удар розподіляється рівномірно. Шкаралупа тріскає по природних лініях, а не давить ядро. Такий спосіб економить час, сили й дозволяє отримати гарні, неушкоджені половинки.

Метод із пляшкою — простий і ефективний лайфхак, який оцінять усі, хто часто чистить волоські горіхи. Ядра залишаються цілими, а пальці — неушкодженими.

