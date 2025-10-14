Как быстро почистить грецкие орехи за 3 минуты - простой способ без вреда для ядер

Человек чистит орехи. Фото: Freepik

Грецкие орехи — чрезвычайно полезны, но их очистка часто превращается в муку: ядра крошатся, скорлупа разлетается, а пальцы болят. Есть простой способ сделать это быстро и без усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как легко расколоть орехи, чтобы ядра остались целыми.

Реклама

Читайте также:

В чем секрет метода

Вместо того чтобы шелушить орехи ножом или щипцами, используйте обычную стеклянную бутылку. Ее горлышко создает естественную опору, которая помогает скорлупе треснуть ровно по линии, не повредив ядро.

Как правильно чистить грецкие орехи

Возьмите бутылку с широким горлышком. Поставьте орех острым кончиком вниз на отверстие бутылки. Легко ударьте молотком или деревянной скалкой по верхушке ореха. Скорлупа ровно расколется, а ядро останется целым.

Почему это работает

Горлышко бутылки удерживает орех под правильным углом, поэтому удар распределяется равномерно. Скорлупа трескается по естественным линиям, а не давит ядро. Такой способ экономит время, силы и позволяет получить красивые, неповрежденные половинки.

Метод с бутылкой — простой и эффективный лайфхак, который оценят все, кто часто чистит грецкие орехи. Ядра остаются целыми, а пальцы — неповрежденными.

Мы уже писали о том, как правильно сделать компост осенью и какие отходы для этого подходят.

Ранее объясняли то, какие осенние грибы безопасны для сбора и как их отличить от ядовитых.

Подробнее рассказывали о том, как отмыть руки после чистки молодых орехов.