Главная Дом и огород Ядовитые грибы в Украине — как отличить и правильно собирать

Ядовитые грибы в Украине — как отличить и правильно собирать

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 18:30
Какие грибы собирать осенью в Украине - съедобные виды, советы и правила безопасного сбора
Человек собирает грибы в лесу. Фото: Pinterest

Октябрь — лучшее время для тихой охоты, но вместе с полезными грибами в лесу появляются и опасные двойники. Чтобы избежать отравления, важно знать, какие грибы можно собирать, а какие лучше обходить стороной.

Новини.LIVE рассказывает, какие осенние грибы безопасны для сбора и как их отличить от ядовитых.

Читайте также:

Какие грибы можно собирать осенью

В октябре в украинских лесах чаще всего встречаются:

  • белые грибы — имеют толстую ножку и приятный ореховый аромат;
  • подберезовики и подосиновики — сероватые или красноватые шляпки, трубчатая структура;
  • лисички и сыроежки — яркие, но без слизи и неприятного запаха;
  • опята, маслята, грузди — растут группами, имеют упругую ножку.

Как отличить ядовитые грибы

  • Не собирайте грибы с белым мешочком у основания ножки — это признак мухомора.
  • Избегайте дряблых, червивых и перезревших грибов — в них накапливаются токсины.
  • Если не уверены в виде — не рискуйте, даже опытные грибники ошибаются.

Правила безопасного сбора

  • Срезайте грибы ножом, а не вырывайте — это сохранит грибницу.
  • Не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон.
  • Проверяйте каждый гриб перед приготовлением — даже съедобные виды могут быть испорчены.

Мы уже писали о том, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.

Ранее сообщалось о том, как обустроить грибную поляну в саду или на огороде.

Также мы объясняли то, как вырастить чайный гриб и правильно за ним ухаживать.

лес советы грибы сбор грибов съедобные грибы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
