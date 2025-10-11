Какие грибы собирать осенью в Украине - съедобные виды, советы и правила безопасного сбора

Человек собирает грибы в лесу. Фото: Pinterest

Октябрь — лучшее время для тихой охоты, но вместе с полезными грибами в лесу появляются и опасные двойники. Чтобы избежать отравления, важно знать, какие грибы можно собирать, а какие лучше обходить стороной.

Новини.LIVE рассказывает, какие осенние грибы безопасны для сбора и как их отличить от ядовитых.

Реклама

Читайте также:

Какие грибы можно собирать осенью

В октябре в украинских лесах чаще всего встречаются:

белые грибы — имеют толстую ножку и приятный ореховый аромат;

подберезовики и подосиновики — сероватые или красноватые шляпки, трубчатая структура;

лисички и сыроежки — яркие, но без слизи и неприятного запаха;

опята, маслята, грузди — растут группами, имеют упругую ножку.

Как отличить ядовитые грибы

Не собирайте грибы с белым мешочком у основания ножки — это признак мухомора.

Избегайте дряблых, червивых и перезревших грибов — в них накапливаются токсины.

Если не уверены в виде — не рискуйте, даже опытные грибники ошибаются.

Правила безопасного сбора

Срезайте грибы ножом, а не вырывайте — это сохранит грибницу.

Не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон.

Проверяйте каждый гриб перед приготовлением — даже съедобные виды могут быть испорчены.

Мы уже писали о том, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.

Ранее сообщалось о том, как обустроить грибную поляну в саду или на огороде.

Также мы объясняли то, как вырастить чайный гриб и правильно за ним ухаживать.