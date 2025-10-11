Какие грибы собирать осенью в Украине - съедобные виды, советы и правила безопасного сбора

Ядовитые грибы в Украине — как отличить и правильно собирать
Ua ru
Октябрь — лучшее время для тихой охоты, но вместе с полезными грибами в лесу появляются и опасные двойники. Чтобы избежать отравления, важно знать, какие грибы можно собирать, а какие лучше обходить стороной.
Новини.LIVE рассказывает, какие осенние грибы безопасны для сбора и как их отличить от ядовитых.
Какие грибы можно собирать осенью
В октябре в украинских лесах чаще всего встречаются:
- белые грибы — имеют толстую ножку и приятный ореховый аромат;
- подберезовики и подосиновики — сероватые или красноватые шляпки, трубчатая структура;
- лисички и сыроежки — яркие, но без слизи и неприятного запаха;
- опята, маслята, грузди — растут группами, имеют упругую ножку.
Как отличить ядовитые грибы
- Не собирайте грибы с белым мешочком у основания ножки — это признак мухомора.
- Избегайте дряблых, червивых и перезревших грибов — в них накапливаются токсины.
- Если не уверены в виде — не рискуйте, даже опытные грибники ошибаются.
Правила безопасного сбора
- Срезайте грибы ножом, а не вырывайте — это сохранит грибницу.
- Не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон.
- Проверяйте каждый гриб перед приготовлением — даже съедобные виды могут быть испорчены.
