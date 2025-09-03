Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лесной деликатес жар-гриб — где растет и как готовить

Лесной деликатес жар-гриб — где растет и как готовить

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:24
Жар-гриб деликатес с необычным вкусом - как найти и приготовить на зиму
Молодой жар-гриб с характерной текстурой. Фото: LibreShot

В августе в украинских лесах появляется необычный ярко-желтый гриб, который настоящие гурманы называют деликатесом. Его вкус напоминает сочетание курятины и кальмара, а внешний вид поражает насыщенным цветом.

Новини.LIVE рассказывает, что это за гриб, где его найти и как правильно приготовить.

Реклама
Читайте также:

Что это за гриб

Жар-гриб, или серно-желтый трутовик — растет преимущественно на старых черешнях, сливах, дубах и даже ивах. Свое название получил благодаря яркой "огненной" окраске, которая не тускнеет даже после термической обработки.

Хвилясті шари гриба з насиченим оранжево-жовтим забарвленням.
Волнистые слои гриба с насыщенным оранжево-желтым окрасом. Фото: Pixabay

Где чаще всего встречается жар-гриб

Встретить его можно во влажных лесах, парках и даже в старых садах. Он часто выбирает деревья, которые уже теряют силу, впитывает их соки и образует причудливые желто-оранжевые "шапки". Именно они и привлекают грибников.

Когда искать

Чаще всего гриб появляется в мае-июне, но из-за погодных колебаний может снова вырасти в конце лета или даже в сентябре. Поэтому если летом вы не успели его собрать, стоит внимательно присмотреться к деревьям осенью.

Жар-гриб на дереві.
Жар-гриб на дереве. Фото: Healing-Mushrooms.net

Как его готовят

Лучший вкус жар-гриб имеет в молодом возрасте, когда мякоть еще нежная и сочная. Его рекомендуют:

  • измельчить и коротко отварить;
  • обжарить на растительном масле без лишних специй;
  • добавить сметану и тушить несколько минут.

Вкус такого гриба нежный, с легкой кислинкой, а по текстуре он напоминает сочетание курицы и кальмара.

Как сохранить на зиму

Чтобы наслаждаться им в холодный период, гриб можно заморозить. Для этого:

  1. Нарежьте его порционно.
  2. На минуту опустите в кипящую подсоленную воду.
  3. Откиньте на дуршлаг, охладите и разложите по пакетам.

В таком виде жар-гриб хорошо сохраняет цвет и вкус.

Детальний крупний план гриба.
Детальный крупный план гриба. Фото: OELMag

Почему его ценят и что стоит знать

Жар-гриб уникален не только ярким видом и необычным вкусом. Он содержит вещества, помогающие укреплять иммунитет и тонизируют организм. Но важно помнить: пригодными к употреблению являются только молодые грибы. Перезрелые плодовые тела становятся жесткими, теряют вкусовые качества и могут даже вызвать расстройства пищеварения.

Напомним, мы писали о том, что редкий краснокнижный гриб впервые заметили в Карпатах.

Ранее мы рассказывали о том, где можно увидеть и как выглядит самая яркая птица Украины.

Также мы объясняли, как не испортить грибы во время сушки.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что на Тернопольщине зацвела редкая краснокнижная орхидея.

Стоит также вспомнить, что мы писали о том, что в Украине распространяется опасный вредитель, который атакует овощные культуры.

природа растения грибы лес блюда
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации