Жар-гриб деликатес с необычным вкусом - как найти и приготовить на зиму

Молодой жар-гриб с характерной текстурой. Фото: LibreShot

В августе в украинских лесах появляется необычный ярко-желтый гриб, который настоящие гурманы называют деликатесом. Его вкус напоминает сочетание курятины и кальмара, а внешний вид поражает насыщенным цветом.

Новини.LIVE рассказывает, что это за гриб, где его найти и как правильно приготовить.

Что это за гриб

Жар-гриб, или серно-желтый трутовик — растет преимущественно на старых черешнях, сливах, дубах и даже ивах. Свое название получил благодаря яркой "огненной" окраске, которая не тускнеет даже после термической обработки.

Волнистые слои гриба с насыщенным оранжево-желтым окрасом. Фото: Pixabay

Где чаще всего встречается жар-гриб

Встретить его можно во влажных лесах, парках и даже в старых садах. Он часто выбирает деревья, которые уже теряют силу, впитывает их соки и образует причудливые желто-оранжевые "шапки". Именно они и привлекают грибников.

Когда искать

Чаще всего гриб появляется в мае-июне, но из-за погодных колебаний может снова вырасти в конце лета или даже в сентябре. Поэтому если летом вы не успели его собрать, стоит внимательно присмотреться к деревьям осенью.

Жар-гриб на дереве. Фото: Healing-Mushrooms.net

Как его готовят

Лучший вкус жар-гриб имеет в молодом возрасте, когда мякоть еще нежная и сочная. Его рекомендуют:

измельчить и коротко отварить;

обжарить на растительном масле без лишних специй;

добавить сметану и тушить несколько минут.

Вкус такого гриба нежный, с легкой кислинкой, а по текстуре он напоминает сочетание курицы и кальмара.

Как сохранить на зиму

Чтобы наслаждаться им в холодный период, гриб можно заморозить. Для этого:

Нарежьте его порционно. На минуту опустите в кипящую подсоленную воду. Откиньте на дуршлаг, охладите и разложите по пакетам.

В таком виде жар-гриб хорошо сохраняет цвет и вкус.

Детальный крупный план гриба. Фото: OELMag

Почему его ценят и что стоит знать

Жар-гриб уникален не только ярким видом и необычным вкусом. Он содержит вещества, помогающие укреплять иммунитет и тонизируют организм. Но важно помнить: пригодными к употреблению являются только молодые грибы. Перезрелые плодовые тела становятся жесткими, теряют вкусовые качества и могут даже вызвать расстройства пищеварения.

