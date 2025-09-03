Жар-гриб деликатес с необычным вкусом - как найти и приготовить на зиму

Лесной деликатес жар-гриб — где растет и как готовить
В августе в украинских лесах появляется необычный ярко-желтый гриб, который настоящие гурманы называют деликатесом. Его вкус напоминает сочетание курятины и кальмара, а внешний вид поражает насыщенным цветом.
Новини.LIVE рассказывает, что это за гриб, где его найти и как правильно приготовить.
Что это за гриб
Жар-гриб, или серно-желтый трутовик — растет преимущественно на старых черешнях, сливах, дубах и даже ивах. Свое название получил благодаря яркой "огненной" окраске, которая не тускнеет даже после термической обработки.
Где чаще всего встречается жар-гриб
Встретить его можно во влажных лесах, парках и даже в старых садах. Он часто выбирает деревья, которые уже теряют силу, впитывает их соки и образует причудливые желто-оранжевые "шапки". Именно они и привлекают грибников.
Когда искать
Чаще всего гриб появляется в мае-июне, но из-за погодных колебаний может снова вырасти в конце лета или даже в сентябре. Поэтому если летом вы не успели его собрать, стоит внимательно присмотреться к деревьям осенью.
Как его готовят
Лучший вкус жар-гриб имеет в молодом возрасте, когда мякоть еще нежная и сочная. Его рекомендуют:
- измельчить и коротко отварить;
- обжарить на растительном масле без лишних специй;
- добавить сметану и тушить несколько минут.
Вкус такого гриба нежный, с легкой кислинкой, а по текстуре он напоминает сочетание курицы и кальмара.
Как сохранить на зиму
Чтобы наслаждаться им в холодный период, гриб можно заморозить. Для этого:
- Нарежьте его порционно.
- На минуту опустите в кипящую подсоленную воду.
- Откиньте на дуршлаг, охладите и разложите по пакетам.
В таком виде жар-гриб хорошо сохраняет цвет и вкус.
Почему его ценят и что стоит знать
Жар-гриб уникален не только ярким видом и необычным вкусом. Он содержит вещества, помогающие укреплять иммунитет и тонизируют организм. Но важно помнить: пригодными к употреблению являются только молодые грибы. Перезрелые плодовые тела становятся жесткими, теряют вкусовые качества и могут даже вызвать расстройства пищеварения.
