Главная Дом и огород Деликатес за сотни евро — самый дорогой гриб растет в Украине

Деликатес за сотни евро — самый дорогой гриб растет в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:20
Самые дорогие грибы мира в Украине - где растут и можно ли их собирать
Человек, держащий в руках трюфели. Фото: iStock

В Украине растет деликатес, который в мире продают за сотни евро. Его вкус считают уникальным, а ценят в лучших ресторанах.

Новини.LIVE рассказывают, где именно в Украине можно встретить этот редкий гриб и разрешено ли его собирать.

Читайте также:

Что это за гриб

Трюфелі у кошику.
Трюфели в корзине. Фото: iStock

Речь идет о трюфелях — редких грибах, которые формируются под землей, на глубине до 20 см. Они растут в симбиозе с корнями деревьев, получая от них питательные вещества и влагу. Именно эта особенность придает трюфелям неповторимый вкус и аромат. Внешне они напоминают небольшую картофелину, но по ценности в мире кулинарии не имеют равных.

Где растут в Украине

Благоприятные условия для этих грибов — в Закарпатье, в частности на:

  • Воловецком районе,
  • Березнянщине,
  • частично Перечинщине.

Они предпочитают смешанные леса, умеренную влажность и южные склоны. Если условия неблагоприятные, грибы развиваются медленно и теряют качество.

Цена деликатеса

Нарізаний трюфель.
Нарезанный трюфель. Фото: iStock

Трюфели — настоящий символ гастрономической роскоши. В мире рекордным стал белый итальянский гриб весом 1,3 кг, который продали за 330 тысяч долларов. В Европе черные трюфели стоят примерно 400 евро за 100 граммов. Из-за такой ценности возник даже "черный" рынок их продажи.

Можно ли их собирать

В Украине трюфели занесены в Красную книгу, поэтому их сбор в природе запрещен. Это редкий вид, который нуждается в охране. В мире существуют специальные плантации для искусственного выращивания, однако процесс сложный и занимает годы.

Напомним, мы писали о том, что редкий краснокнижный гриб впервые заметили в Карпатах.

Ранее мы рассказывали о том, какой опасный цветок убивает ваш сад.

Также мы объясняли, как не испортить грибы во время сушки.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что на Тернопольщине зацвела редкая краснокнижная орхидея.

Стоит также вспомнить, что мы писали о, опасном цветке смерти, который приносит одиночество и беду.

Карпаты природа Закарпатье лес кухня грибы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
