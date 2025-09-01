Самые дорогие грибы мира в Украине - где растут и можно ли их собирать

Человек, держащий в руках трюфели. Фото: iStock

В Украине растет деликатес, который в мире продают за сотни евро. Его вкус считают уникальным, а ценят в лучших ресторанах.

Новини.LIVE рассказывают, где именно в Украине можно встретить этот редкий гриб и разрешено ли его собирать.

Что это за гриб

Трюфели в корзине. Фото: iStock

Речь идет о трюфелях — редких грибах, которые формируются под землей, на глубине до 20 см. Они растут в симбиозе с корнями деревьев, получая от них питательные вещества и влагу. Именно эта особенность придает трюфелям неповторимый вкус и аромат. Внешне они напоминают небольшую картофелину, но по ценности в мире кулинарии не имеют равных.

Где растут в Украине

Благоприятные условия для этих грибов — в Закарпатье, в частности на:

Воловецком районе,

Березнянщине,

частично Перечинщине.

Они предпочитают смешанные леса, умеренную влажность и южные склоны. Если условия неблагоприятные, грибы развиваются медленно и теряют качество.

Цена деликатеса

Нарезанный трюфель. Фото: iStock

Трюфели — настоящий символ гастрономической роскоши. В мире рекордным стал белый итальянский гриб весом 1,3 кг, который продали за 330 тысяч долларов. В Европе черные трюфели стоят примерно 400 евро за 100 граммов. Из-за такой ценности возник даже "черный" рынок их продажи.

Можно ли их собирать

В Украине трюфели занесены в Красную книгу, поэтому их сбор в природе запрещен. Это редкий вид, который нуждается в охране. В мире существуют специальные плантации для искусственного выращивания, однако процесс сложный и занимает годы.

