Найдорожчі гриби світу в Україні - де ростуть і чи можна їх збирати

Чоловік тримає в руках трюфелі. Фото: iStock

В Україні росте делікатес, який у світі продають за сотні євро. Його смак вважають унікальним, а цінують у найкращих ресторанах.

Новини.LIVE розповідають, де саме в Україні можна зустріти цей рідкісний гриб та чи дозволено його збирати.

Що це за гриб

Трюфелі у кошику. Фото: iStock

Йдеться про трюфелі — рідкісні гриби, що формуються під землею, на глибині до 20 см. Вони ростуть у симбіозі з корінням дерев, отримуючи від них поживні речовини та вологу. Саме ця особливість надає трюфелям неповторного смаку й аромату. Зовні вони нагадують невелику картоплину, але за цінністю у світі кулінарії не мають рівних.

Де ростуть в Україні

Найсприятливіші умови для цих грибів — у Закарпатті, зокрема на:

Воловеччині,

Березнянщині,

частково Перечинщині.

Вони надають перевагу мішаним лісам, помірній вологості та південним схилам. Якщо умови несприятливі, гриби розвиваються повільно й втрачають якість.

Ціна делікатесу

Нарізаний трюфель. Фото: iStock

Трюфелі — справжній символ гастрономічної розкоші. У світі рекордним став білий італійський гриб вагою 1,3 кг, який продали за 330 тисяч доларів. У Європі чорні трюфелі коштують приблизно 400 євро за 100 грамів. Через таку цінність виник навіть "чорний" ринок їх продажу.

Чи можна їх збирати

В Україні трюфелі занесені до Червоної книги, тому їх збір у природі заборонений. Це рідкісний вид, що потребує охорони. У світі існують спеціальні плантації для штучного вирощування, однак процес складний і займає роки.

