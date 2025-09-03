Жар-гриб делікатес із незвичайним смаком - як знайти та приготувати на зиму

Молодий жар-гриб із характерною текстурою. Фото: LibreShot

У серпні в українських лісах з’являється незвичний яскраво-жовтий гриб, який справжні гурмани називають делікатесом. Його смак нагадує поєднання курятини та кальмара, а зовнішній вигляд вражає насиченим кольором.

Новини.LIVE розповідає, що це за гриб, де його знайти та як правильно приготувати.

Реклама

Читайте також:

Що це за гриб

Жар-гриб, або сірчано-жовтий трутовик — росте переважно на старих черешнях, сливах, дубах і навіть вербах. Свою назву отримав завдяки яскравому "вогнистому" забарвленню, яке не тьмяніє навіть після термічної обробки.

Хвилясті шари гриба з насиченим оранжево-жовтим забарвленням. Фото: Pixabay

Де найчастіше зустрічається жар-гриб

Зустріти його можна у вологих лісах, парках і навіть у старих садах. Він часто обирає дерева, які вже втрачають силу, вбирає їхні соки й утворює химерні жовто-помаранчеві "шапки". Саме вони й приваблюють грибників.

Коли шукати

Найчастіше гриб з’являється у травні–червні, але через погодні коливання може знову вирости наприкінці літа або навіть у вересні. Тож якщо влітку ви не встигли його зібрати, варто уважно придивитися до дерев восени.

Жар-гриб на дереві. Фото: Healing-Mushrooms.net

Як його готують

Найкращий смак жар-гриб має у молодому віці, коли м’якоть ще ніжна та соковита. Його рекомендують:

подрібнити й коротко відварити;

обсмажити на рослинній олії без зайвих спецій;

додати сметану та тушкувати кілька хвилин.

Смак такого гриба ніжний, з легкою кислинкою, а за текстурою він нагадує поєднання курятини та кальмара.

Як зберегти на зиму

Щоб насолоджуватися ним у холодний період, гриб можна заморозити. Для цього:

Наріжте його порційно. На хвилину опустіть у киплячу підсолену воду. Відкиньте на друшляк, охолодіть і розкладіть по пакетах.

У такому вигляді жар-гриб добре зберігає колір і смак.

Детальний крупний план гриба. Фото: OELMag

Чому його цінують і що варто знати

Жар-гриб унікальний не лише яскравим виглядом і незвичним смаком. Він містить речовини, що допомагають зміцнювати імунітет і тонізують організм. Та важливо пам’ятати: придатними до вживання є тільки молоді гриби. Перестиглі плодові тіла стають жорсткими, втрачають смакові якості й можуть навіть викликати розлади травлення.

Нагадаємо, ми писали про те, що рідкісний червонокнижний гриб уперше помітили в Карпатах.

Раніше ми розповідали про те, де можна побачити і який вигляд має найяскравіший птах України.

Також ми пояснювали, як не зіпсувати гриби під час сушіння.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що на Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна орхідея.

Варто також згадати, що ми писали про те, що в Україні поширюється небезпечний шкідник, який атакує овочеві культури.