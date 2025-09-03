Жар-гриб делікатес із незвичайним смаком - як знайти та приготувати на зиму

Лісовий делікатес жар-гриб — де росте та як готувати
У серпні в українських лісах з’являється незвичний яскраво-жовтий гриб, який справжні гурмани називають делікатесом. Його смак нагадує поєднання курятини та кальмара, а зовнішній вигляд вражає насиченим кольором.
Новини.LIVE розповідає, що це за гриб, де його знайти та як правильно приготувати.
Що це за гриб
Жар-гриб, або сірчано-жовтий трутовик — росте переважно на старих черешнях, сливах, дубах і навіть вербах. Свою назву отримав завдяки яскравому "вогнистому" забарвленню, яке не тьмяніє навіть після термічної обробки.
Де найчастіше зустрічається жар-гриб
Зустріти його можна у вологих лісах, парках і навіть у старих садах. Він часто обирає дерева, які вже втрачають силу, вбирає їхні соки й утворює химерні жовто-помаранчеві "шапки". Саме вони й приваблюють грибників.
Коли шукати
Найчастіше гриб з’являється у травні–червні, але через погодні коливання може знову вирости наприкінці літа або навіть у вересні. Тож якщо влітку ви не встигли його зібрати, варто уважно придивитися до дерев восени.
Як його готують
Найкращий смак жар-гриб має у молодому віці, коли м’якоть ще ніжна та соковита. Його рекомендують:
- подрібнити й коротко відварити;
- обсмажити на рослинній олії без зайвих спецій;
- додати сметану та тушкувати кілька хвилин.
Смак такого гриба ніжний, з легкою кислинкою, а за текстурою він нагадує поєднання курятини та кальмара.
Як зберегти на зиму
Щоб насолоджуватися ним у холодний період, гриб можна заморозити. Для цього:
- Наріжте його порційно.
- На хвилину опустіть у киплячу підсолену воду.
- Відкиньте на друшляк, охолодіть і розкладіть по пакетах.
У такому вигляді жар-гриб добре зберігає колір і смак.
Чому його цінують і що варто знати
Жар-гриб унікальний не лише яскравим виглядом і незвичним смаком. Він містить речовини, що допомагають зміцнювати імунітет і тонізують організм. Та важливо пам’ятати: придатними до вживання є тільки молоді гриби. Перестиглі плодові тіла стають жорсткими, втрачають смакові якості й можуть навіть викликати розлади травлення.
