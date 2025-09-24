Как правильно выращивать чайный гриб дома - инструкция и правила ухода

Приготовление чайного гриба дома. Фото: iStock

Чайный гриб легко приготовить самостоятельно дома — достаточно чая, сахара и нескольких недель ожидания. Гриб растет в обычной банке и не требует сложного ухода.

как вырастить чайный гриб и правильно за ним ухаживать.

Что нужно для выращивания чайного гриба

1 литр кипяченой воды;

2 ч. ложки черного или зеленого чая без ароматизаторов;

3-4 ст. ложки сахара;

стеклянная банка на 2-3 литра;

марля или хлопчатобумажный лоскут для накрывания.

Как вырастить чайный гриб шаг за шагом

Заварите чай, добавьте сахар и остудите до комнатной температуры. Перелейте в банку, накройте марлей и оставьте в теплом месте без солнца. Через 2-4 недели появится тонкая пленка — зародыш чайного гриба. Когда гриб уплотнится, его можно использовать для приготовления напитка.

Уход за чайным грибом

Питательная среда: меняйте сладкий чай раз в 5-7 дней.

Замена жидкости: сливайте напиток, когда вкус станет оптимальным, и доливайте новый чай.

Гигиена: банки и руки должны быть чистыми, чтобы избежать плесени.

Температура: +20...+25 °C для активного брожения.

Разделение культуры: при разрастании гриб делится слоями и используется отдельно.

Вырастить чайный гриб в домашних условиях несложно. Достаточно качественного чая, сахара и правильного ухода. Здоровый гриб обеспечит полезный и вкусный напиток, которым можно наслаждаться каждый день.

