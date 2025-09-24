Как правильно выращивать чайный гриб дома - инструкция и правила ухода

Как вырастить чайный гриб дома — простой способ и уход
Дата публикации 24 сентября 2025 01:12
Приготовление чайного гриба дома. Фото: iStock
Чайный гриб легко приготовить самостоятельно дома — достаточно чая, сахара и нескольких недель ожидания. Гриб растет в обычной банке и не требует сложного ухода.
Новини.LIVE рассказывает, как вырастить чайный гриб и правильно за ним ухаживать.
Что нужно для выращивания чайного гриба
- 1 литр кипяченой воды;
- 2 ч. ложки черного или зеленого чая без ароматизаторов;
- 3-4 ст. ложки сахара;
- стеклянная банка на 2-3 литра;
- марля или хлопчатобумажный лоскут для накрывания.
Как вырастить чайный гриб шаг за шагом
- Заварите чай, добавьте сахар и остудите до комнатной температуры.
- Перелейте в банку, накройте марлей и оставьте в теплом месте без солнца.
- Через 2-4 недели появится тонкая пленка — зародыш чайного гриба.
- Когда гриб уплотнится, его можно использовать для приготовления напитка.
Уход за чайным грибом
- Питательная среда: меняйте сладкий чай раз в 5-7 дней.
- Замена жидкости: сливайте напиток, когда вкус станет оптимальным, и доливайте новый чай.
- Гигиена: банки и руки должны быть чистыми, чтобы избежать плесени.
- Температура: +20...+25 °C для активного брожения.
- Разделение культуры: при разрастании гриб делится слоями и используется отдельно.
Вырастить чайный гриб в домашних условиях несложно. Достаточно качественного чая, сахара и правильного ухода. Здоровый гриб обеспечит полезный и вкусный напиток, которым можно наслаждаться каждый день.
