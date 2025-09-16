Редкий гриб-баран в Карпатах - как выглядит маитаке и почему его ценят

Редкий гриб-баран, занесенный в Красную книгу Украины. Фото: Freepik

Карпатские леса снова удивляют: здесь обнаружили гриб маитаке, который называют "бараньей головой". Он ценится за вкус и лечебные свойства, но срывать его нельзя.

Новини.LIVE рассказывает об этой уникальной находке, которую зафиксировали журналисты "OBOZ.UA", и объясняют, чем особенный гриб и почему он считается деликатесом.

Карпаты издавна удивляют своими природными сокровищами — от редких растений до уникальных грибов. На этот раз горы подарили настоящую находку: в лесу неподалеку Яремча удалось наткнуться сразу на два гриба маитаке, известные как "баранья голова". Для Украины это большая редкость, ведь вид занесен в Красную книгу и встречается нечасто.

Что известно о маитаке

Маитаке, или грифола кудрявая, зафиксирован в карпатском лесу. Фото: OBOZ.UA

Научное название гриба — грифола кудрявая (Grifola frondosa). Плодовое тело состоит из десятков "шапочек", напоминающих шерсть овцы. В зависимости от возраста, цвет варьирует от серо-зеленого до розово-серого. Молодые грибы имеют легкий ореховый привкус и считаются деликатесом.

Основные факты о грибе-баране

внесен в Красную книгу Украины;

плодовые тела могут достигать до 80 см в диаметре и весить до 10 кг;

растет на пнях и у основания старых деревьев, часто из года в год на одном месте;

встречается преимущественно в Китае, Японии, Северной Америке и в западных областях Украины.

Традиционные украинские рецепты

Несмотря на охранный статус, гриб-баран известен в народной кухне. На Гуцульщине его готовили вместе с баношем, а на Прикарпатье из него варили суп с домашней лапшой. Зимой высушенные "баранячки" использовали для постных блюд на Сочельник.

Уникальный гриб маитаке среди опавших листьев в карпатском лесу. Фото: OBOZ.UA

Почему стоит беречь

Маитаке ценят не только за вкус. В Китае и Японии его используют в традиционной медицине благодаря полезным свойствам. В Украине же важно не срывать эти грибы, чтобы популяция могла восстанавливаться.

