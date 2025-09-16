Рідкісний гриб-баран у Карпатах - як виглядає маїтаке і чому його цінують

Рідкісний гриб-баран, занесений до Червоної книги України. Фото: Freepik

Карпатські ліси знову дивують: тут виявили гриб маїтаке, який називають "баранячою головою". Він цінується за смак і лікувальні властивості, але зривати його не можна.

Новини.LIVE розповідає про цю унікальну знахідку, яку зафіксували журналісти "OBOZ.UA", та пояснюють, чим особливий гриб і чому він вважається делікатесом.

Карпати здавна дивують своїми природними скарбами — від рідкісних рослин до унікальних грибів. Цього разу гори подарували справжню знахідку: у лісі неподалік Яремча вдалося натрапити одразу на два гриби маїтаке, відомі як "бараняча голова". Для України це велика рідкість, адже вид занесений до Червоної книги й зустрічається нечасто.

Що відомо про маїтаке

Маїтаке, або грифола кучерява, зафіксований у карпатському лісі. Фото: OBOZ.UA

Наукова назва гриба — грифола кучерява (Grifola frondosa). Плодове тіло складається з десятків "шапочок", що нагадують вовну вівці. Залежно від віку, колір варіює від сіро-зеленого до рожево-сірого. Молоді гриби мають легкий горіховий присмак і вважаються делікатесом.

Основні факти про гриб-баран

внесений до Червоної книги України;

плодові тіла можуть сягати до 80 см у діаметрі й важити до 10 кг;

росте на пнях і біля основи старих дерев, часто з року в рік на одному місці;

трапляється переважно у Китаї, Японії, Північній Америці та в західних областях України.

Традиційні українські рецепти

Попри охоронний статус, гриб-баран відомий у народній кухні. На Гуцульщині його готували разом із баношем, а на Прикарпатті з нього варили суп з домашньою локшиною. Взимку висушені "баранячки" використовували для пісних страв на Святвечір.

Унікальний гриб маїтаке серед опалого листя в карпатському лісі. Фото: OBOZ.UA

Чому варто берегти

Маїтаке цінують не лише за смак. У Китаї та Японії його використовують у традиційній медицині завдяки корисним властивостям. В Україні ж важливо не зривати ці гриби, аби популяція могла відновлюватися.

