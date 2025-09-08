Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город В Україні помітили рідкісного вогняного птаха з Червоної книги

В Україні помітили рідкісного вогняного птаха з Червоної книги

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:30
Червонокнижний «вогняний птах» уперше за роки з’явився в Україні - як виглядає
Рідкісний огар у природному середовищі. Фото: Pixabay

На півдні Дніпропетровської області помітили огара, якого у народі кличуть "вогняним птахом". Це рідкісний вид, занесений до Червоної книги, чисельність якого не перевищує 360 пар.

Новини.LIVE розповідає, чим унікальний цей птах та яке значення має його поява саме в цьому регіоні.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про рідкісний вид

Огар (Tadorna ferruginea) — перелітний птах із родини качиних, який вирізняється рудо-оранжевим оперенням. Через цей колір його часто називають "вогняною качкою". Він трохи більший за звичайну свійську качку і має нетиповий вигляд для українських водойм.

Рідкісний огар під час купання.
Рідкісний огар під час купання. Фото: Pixabay

За даними орнітологів, чисельність огара в Україні не перевищує 340-360 пар, а основними загрозами залишаються:

  • знищення природних місць існування;
  • браконьєрство;
  • антропогенний вплив.

Через критично малу популяцію огар занесений до Червоної книги України ще у 1994 році.

Де саме побачили птаха

Огара помітили поблизу Кривого Рогу, а фото птаха швидко поширилися у соцмережах. Подібні спостереження трапляються рідко, адже цей вид майже не зустрічається в Україні. Саме тому його поява викликала великий інтерес серед любителів природи.

Чому це важлива подія

Поява огара в регіоні має кілька пояснень:

  • Розширення ареалу: птахи шукають безпечніші місця для життя.
  • Можливе гніздування: якщо це молоді особини, то це сигнал про успішне відтворення виду.
  • Необхідність моніторингу: такі випадки показують, наскільки важливо відстежувати чисельність рідкісних видів.
«Вогняний птах» летить над водою.
"Вогняний птах" летить над водою. Фото: Pixabay

Особливості поведінки

Огар відрізняється від більшості качок незвичними звичками. Він часто облаштовує гнізда не у водоймах, а в дуплах дерев, норах чи на схилах. Ці птахи зазвичай тримаються парами або невеликими зграями.

Ми вже розповідали про те, де росте та як готувати лісовий делікатес жар-гриб. 

Раніше пояснювали те, куди летять лелеки на зиму з України. 

Цікаво буде також дізнатися про те, як отримати більше молока від корови.

Ми писали про те, що робити, аби квочка не сиділа.

Детальніше ми розповідали про те, що в Карпатах уперше помітили рідкісний червонокнижний гриб.

тварини природа птиці качка Червона книга
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації