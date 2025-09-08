Червонокнижний «вогняний птах» уперше за роки з’явився в Україні - як виглядає

Рідкісний огар у природному середовищі. Фото: Pixabay

На півдні Дніпропетровської області помітили огара, якого у народі кличуть "вогняним птахом". Це рідкісний вид, занесений до Червоної книги, чисельність якого не перевищує 360 пар.

Новини.LIVE розповідає, чим унікальний цей птах та яке значення має його поява саме в цьому регіоні.

Що відомо про рідкісний вид

Огар (Tadorna ferruginea) — перелітний птах із родини качиних, який вирізняється рудо-оранжевим оперенням. Через цей колір його часто називають "вогняною качкою". Він трохи більший за звичайну свійську качку і має нетиповий вигляд для українських водойм.

Рідкісний огар під час купання. Фото: Pixabay

За даними орнітологів, чисельність огара в Україні не перевищує 340-360 пар, а основними загрозами залишаються:

знищення природних місць існування;

браконьєрство;

антропогенний вплив.

Через критично малу популяцію огар занесений до Червоної книги України ще у 1994 році.

Де саме побачили птаха

Огара помітили поблизу Кривого Рогу, а фото птаха швидко поширилися у соцмережах. Подібні спостереження трапляються рідко, адже цей вид майже не зустрічається в Україні. Саме тому його поява викликала великий інтерес серед любителів природи.

Чому це важлива подія

Поява огара в регіоні має кілька пояснень:

Розширення ареалу: птахи шукають безпечніші місця для життя.

Можливе гніздування: якщо це молоді особини, то це сигнал про успішне відтворення виду.

Необхідність моніторингу: такі випадки показують, наскільки важливо відстежувати чисельність рідкісних видів.

"Вогняний птах" летить над водою. Фото: Pixabay

Особливості поведінки

Огар відрізняється від більшості качок незвичними звичками. Він часто облаштовує гнізда не у водоймах, а в дуплах дерев, норах чи на схилах. Ці птахи зазвичай тримаються парами або невеликими зграями.

