Краснокнижная «огненная птица» впервые за годы появилась в Украине - как выглядит

Редкий огар в естественной среде обитания. Фото: Pixabay

На юге Днепропетровской области заметили огаря, которого в народе зовут "огненной птицей". Это редкий вид, занесенный в Красную книгу, численность которого не превышает 360 пар.

Новини.LIVE рассказывает, чем уникальна эта птица и какое значение имеет ее появление именно в этом регионе.

Что известно о редком виде

Огарь (Tadorna ferruginea) — перелетная птица из семейства утиных, которая отличается рыже-оранжевым оперением. Из-за этого цвета его часто называют "огненной уткой". Он немного больше обычной домашней утки и имеет нетипичный вид для украинских водоемов.

Редкий огар во время купания. Фото: Pixabay

По данным орнитологов, численность огаря в Украине не превышает 340-360 пар, а основными угрозами остаются:

уничтожение естественных мест обитания;

браконьерство;

антропогенное воздействие.

Из-за критически малой популяции огар занесен в Красную книгу Украины еще в 1994 году.

Где именно увидели птицу

Огара заметили близ Кривого Рога, а фото птицы быстро распространились в соцсетях. Подобные наблюдения встречаются редко, ведь этот вид почти не встречается в Украине. Именно поэтому его появление вызвало огромный интерес среди любителей природы.

Почему это важное событие

Появление огаря в регионе имеет несколько объяснений:

Расширение ареала: птицы ищут безопасные места для жизни.

Возможное гнездование: если это молодые особи, то это сигнал об успешном воспроизводстве вида.

Необходимость мониторинга: такие случаи показывают, насколько важно отслеживать численность редких видов.

"Огненная птица" летит над водой. Фото: Pixabay

Особенности поведения

Огар отличается от большинства уток необычными привычками. Он часто обустраивает гнезда не в водоемах, а в дуплах деревьев, норах или на склонах. Эти птицы обычно держатся парами или небольшими стаями.

