Як правильно вирощувати чайний гриб вдома - інструкція та правила догляду

Чайний гриб легко приготувати самостійно вдома — достатньо чаю, цукру та кількох тижнів очікування. Гриб росте у звичайній банці та не потребує складного догляду.

Новини.LIVE розповідає, як виростити чайний гриб і правильно за ним доглядати.

Що потрібно для вирощування чайного гриба

1 літр кип’яченої води;

2 ч. ложки чорного або зеленого чаю без ароматизаторів;

3-4 ст. ложки цукру;

скляна банка на 2-3 літри;

марля або бавовняний клаптик для накривання.

Як виростити чайний гриб крок за кроком

Заваріть чай, додайте цукор та остудіть до кімнатної температури. Перелийте у банку, накрийте марлею й залиште у теплому місці без сонця. Через 2-4 тижні з’явиться тонка плівка — зародок чайного гриба. Коли гриб ущільниться, його можна використовувати для приготування напою.

Догляд за чайним грибом

Живильне середовище: міняйте солодкий чай раз на 5-7 днів.

Заміна рідини: зливайте напій, коли смак стане оптимальним, і доливайте новий чай.

Гігієна: банки та руки повинні бути чистими, щоб уникнути плісняви.

Температура: +20…+25 °C для активного бродіння.

Поділ культури: при розростанні гриб ділиться шарами й використовується окремо.

Виростити чайний гриб у домашніх умовах нескладно. Достатньо якісного чаю, цукру та правильного догляду. Здоровий гриб забезпечить корисний і смачний напій, яким можна насолоджуватися щодня.

