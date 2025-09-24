Відео
Головна Дім та город Як виростити чайний гриб вдома — простий спосіб і догляд

Як виростити чайний гриб вдома — простий спосіб і догляд

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 01:12
Як правильно вирощувати чайний гриб вдома - інструкція та правила догляду
Приготування чайного гриба вдома. Фото: iStock

Чайний гриб легко приготувати самостійно вдома — достатньо чаю, цукру та кількох тижнів очікування. Гриб росте у звичайній банці та не потребує складного догляду.

Новини.LIVE розповідає, як виростити чайний гриб і правильно за ним доглядати.

Читайте також:

Що потрібно для вирощування чайного гриба

  • 1 літр кип’яченої води;
  • 2 ч. ложки чорного або зеленого чаю без ароматизаторів;
  • 3-4 ст. ложки цукру;
  • скляна банка на 2-3 літри;
  • марля або бавовняний клаптик для накривання.

Як виростити чайний гриб крок за кроком

  1. Заваріть чай, додайте цукор та остудіть до кімнатної температури.
  2. Перелийте у банку, накрийте марлею й залиште у теплому місці без сонця.
  3. Через 2-4 тижні з’явиться тонка плівка — зародок чайного гриба.
  4. Коли гриб ущільниться, його можна використовувати для приготування напою.

Догляд за чайним грибом

  • Живильне середовище: міняйте солодкий чай раз на 5-7 днів.
  • Заміна рідини: зливайте напій, коли смак стане оптимальним, і доливайте новий чай.
  • Гігієна: банки та руки повинні бути чистими, щоб уникнути плісняви.
  • Температура: +20…+25 °C для активного бродіння.
  • Поділ культури: при розростанні гриб ділиться шарами й використовується окремо.

Виростити чайний гриб у домашніх умовах нескладно. Достатньо якісного чаю, цукру та правильного догляду. Здоровий гриб забезпечить корисний і смачний напій, яким можна насолоджуватися щодня.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
