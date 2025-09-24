Як правильно вирощувати чайний гриб вдома - інструкція та правила догляду

Як виростити чайний гриб вдома — простий спосіб і догляд
Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 01:12
Приготування чайного гриба вдома. Фото: iStock
Чайний гриб легко приготувати самостійно вдома — достатньо чаю, цукру та кількох тижнів очікування. Гриб росте у звичайній банці та не потребує складного догляду.
Новини.LIVE розповідає, як виростити чайний гриб і правильно за ним доглядати.
Реклама
Читайте також:
Що потрібно для вирощування чайного гриба
- 1 літр кип’яченої води;
- 2 ч. ложки чорного або зеленого чаю без ароматизаторів;
- 3-4 ст. ложки цукру;
- скляна банка на 2-3 літри;
- марля або бавовняний клаптик для накривання.
Як виростити чайний гриб крок за кроком
- Заваріть чай, додайте цукор та остудіть до кімнатної температури.
- Перелийте у банку, накрийте марлею й залиште у теплому місці без сонця.
- Через 2-4 тижні з’явиться тонка плівка — зародок чайного гриба.
- Коли гриб ущільниться, його можна використовувати для приготування напою.
Догляд за чайним грибом
- Живильне середовище: міняйте солодкий чай раз на 5-7 днів.
- Заміна рідини: зливайте напій, коли смак стане оптимальним, і доливайте новий чай.
- Гігієна: банки та руки повинні бути чистими, щоб уникнути плісняви.
- Температура: +20…+25 °C для активного бродіння.
- Поділ культури: при розростанні гриб ділиться шарами й використовується окремо.
Виростити чайний гриб у домашніх умовах нескладно. Достатньо якісного чаю, цукру та правильного догляду. Здоровий гриб забезпечить корисний і смачний напій, яким можна насолоджуватися щодня.
Ми вже писали про те, як прибрати іржу з каструлі.
Раніше пояснювали те, як оновити ґрунт у теплиці восени.
Детальніше розповідали про те, як доглядати за астильбою восени.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама