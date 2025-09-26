Видео
Собственная грибная поляна — простые методы выращивания грибов

Собственная грибная поляна — простые методы выращивания грибов

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 15:14
Как вырастить грибы в саду или на огороде - простые методы и советы
Человек несет корзину с грибами. Фото: Pixabay

Выращивание грибов на собственном участке — задача вполне реальная. Даже любители могут получить урожай шампиньонов, дождевиков или зонтиков, если придерживаться простых правил.

Новини.LIVE делится советами, как обустроить грибную поляну в саду или на огороде.

Читайте также:

Когда высаживать грибы

Лучшее время — с мая по сентябрь, когда почва теплая и нет риска заморозков. Для урожая нужны лесные деревья — сосна, береза, дуб или осина. Идеальное место — затененный участок под деревьями, где образуется микориза.

Два способа выращивания грибов

  • Из раствора спор. Измельчите перезревшие грибы, залейте водой, настаивайте сутки и полейте раствор под дерево, прикрыв листьями.
  • Из мицелия. Приобретите готовую грибницу, внесите в компост под деревом, засыпьте почвой и полейте сладким раствором.

Как ухаживать за грибным участком

  • В жару поливайте ежедневно для поддержания влажности.
  • Осенью укрывайте грядку опилками, лапником или листьями слоем 10 см, чтобы защитить мицелий от морозов.

Правильный уход за грибным участком поможет получить стабильный урожай и сделать сад более продуктивным. Собственная грибная поляна станет не только источником свежих и полезных грибов, но и оригинальным украшением вашего участка.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
