Головна Дім та город Власна грибна поляна — прості методи вирощування грибів

Власна грибна поляна — прості методи вирощування грибів

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:14
Як виростити гриби у саду чи на городі - прості методи і поради
Людина несе кошик з грибами. Фото: Pixabay

Вирощування грибів на власній ділянці — завдання цілком реальне. Навіть аматори можуть отримати врожай печериць, дощовиків чи парасольок, якщо дотримуватися простих правил.

Новини.LIVE ділиться порадами, як облаштувати грибну поляну в саду чи на городі.

Читайте також:

Коли висаджувати гриби

Найкращий час — з травня по вересень, коли ґрунт теплий і немає ризику заморозків. Для врожаю потрібні лісові дерева — сосна, береза, дуб чи осика. Ідеальне місце — затінена ділянка під деревами, де утворюється мікориза.

Два способи вирощування грибів

  • Із розчину спор. Подрібніть перезрілі гриби, залийте водою, настоюйте добу і полийте розчин під дерево, прикривши листям.
  • Із міцелію. Придбайте готову грибницю, внесіть у компост під деревом, засипте ґрунтом і полийте солодким розчином.

Як доглядати за грибною ділянкою

  • У спеку поливайте щодня для підтримки вологості.
  • Восени вкривайте грядку тирсою, лапником чи листям шаром 10 см, щоб захистити міцелій від морозів.

Правильний догляд за грибною ділянкою допоможе отримати стабільний урожай і зробити сад продуктивнішим. Власна грибна поляна стане не лише джерелом свіжих та корисних грибів, а й оригінальною прикрасою вашої ділянки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
