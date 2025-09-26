Як виростити гриби у саду чи на городі - прості методи і поради

Людина несе кошик з грибами. Фото: Pixabay

Вирощування грибів на власній ділянці — завдання цілком реальне. Навіть аматори можуть отримати врожай печериць, дощовиків чи парасольок, якщо дотримуватися простих правил.

Новини.LIVE ділиться порадами, як облаштувати грибну поляну в саду чи на городі.

Коли висаджувати гриби

Найкращий час — з травня по вересень, коли ґрунт теплий і немає ризику заморозків. Для врожаю потрібні лісові дерева — сосна, береза, дуб чи осика. Ідеальне місце — затінена ділянка під деревами, де утворюється мікориза.

Два способи вирощування грибів

Із розчину спор. Подрібніть перезрілі гриби, залийте водою, настоюйте добу і полийте розчин під дерево, прикривши листям.

Подрібніть перезрілі гриби, залийте водою, настоюйте добу і полийте розчин під дерево, прикривши листям. Із міцелію. Придбайте готову грибницю, внесіть у компост під деревом, засипте ґрунтом і полийте солодким розчином.

Як доглядати за грибною ділянкою

У спеку поливайте щодня для підтримки вологості.

Восени вкривайте грядку тирсою, лапником чи листям шаром 10 см, щоб захистити міцелій від морозів.

Правильний догляд за грибною ділянкою допоможе отримати стабільний урожай і зробити сад продуктивнішим. Власна грибна поляна стане не лише джерелом свіжих та корисних грибів, а й оригінальною прикрасою вашої ділянки.

