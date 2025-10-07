Видео
Видео

Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Чем полезна грибная вода для растений и как ее использовать

Чем полезна грибная вода для растений и как ее использовать

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:10
Как грибная вода помогает росту и цветению комнатных растений - простой способ
Грибы в корзине. Фото: Pixabay

Оказывается, даже после приготовления грибов можно получить пользу для дома. Грибная вода — натуральное удобрение, которое стимулирует рост комнатных растений и усиливает их цветение.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.



Как грибная вода влияет на растения

После вымачивания или варки грибов в воде остается много органических веществ, мицелия и минералов. Если полить этой жидкостью почву, она стимулирует развитие корневой системы и улучшает усвоение влаги.

Как правильно применять

  • После вымачивания грибов — дайте воде отстояться и используйте ее для полива вазонов.
  • После варки грибов — охладите отвар и разведите 1:1 с чистой водой.
  • Поливайте растения раз в 2-3 недели в холодный сезон.

Какие растения реагируют лучше всего

Лучше всего грибная вода подходит для драцены, бегонии, сансевьерии, фикусов и декоративных цветов, цветущих зимой. Она помогает сохранить яркость листьев и поддерживает активный рост даже в холодный сезон.

Полезный совет

Не используйте грибную воду, если в ней осталась соль или специи — такая жидкость может навредить корням. Используйте только чистый настой, и ваши растения отблагодарят здоровым видом и ярким цветом.

растения цветы советы сад дом грибы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
