Как грибная вода помогает росту и цветению комнатных растений - простой способ

Оказывается, даже после приготовления грибов можно получить пользу для дома. Грибная вода — натуральное удобрение, которое стимулирует рост комнатных растений и усиливает их цветение.

Как грибная вода влияет на растения

После вымачивания или варки грибов в воде остается много органических веществ, мицелия и минералов. Если полить этой жидкостью почву, она стимулирует развитие корневой системы и улучшает усвоение влаги.

Как правильно применять

После вымачивания грибов — дайте воде отстояться и используйте ее для полива вазонов.

После варки грибов — охладите отвар и разведите 1:1 с чистой водой.

Поливайте растения раз в 2-3 недели в холодный сезон.

Какие растения реагируют лучше всего

Лучше всего грибная вода подходит для драцены, бегонии, сансевьерии, фикусов и декоративных цветов, цветущих зимой. Она помогает сохранить яркость листьев и поддерживает активный рост даже в холодный сезон.

Полезный совет

Не используйте грибную воду, если в ней осталась соль или специи — такая жидкость может навредить корням. Используйте только чистый настой, и ваши растения отблагодарят здоровым видом и ярким цветом.

