Как правильно обработать теплицу осенью - эффективный раствор, пропорции и советы

Теплица в саду.

После сбора урожая теплицу нужно не просто убрать, а провести полную дезинфекцию. Именно осенью закладывается основа для будущего урожая — здоровая почва, чистые стены и отсутствие вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обработать теплицу осенью, чтобы весной не столкнуться с грибком или фитофторой.

Почему осенняя обработка так важна

После сбора урожая в теплице остается множество возбудителей болезней. Фитофтора, плесень и вредители прекрасно зимуют в почве и на конструкциях. Если не провести обеззараживание, весной они снова атакуют ваши культуры. Именно поэтому осенняя очистка — это первый шаг к крепкому урожаю следующего года.

Основные этапы очистки

Сначала нужно убрать остатки растений, листья и сорняки. Затем переходят к глубокой обработке — не только поверхности, но и почвы. Для этого готовят специальный обеззараживающий раствор.

Рецепт мощного раствора

500 г железного купороса;

500 г мочевины (карбамида);

10 л теплой воды (примерно 40-50 °C).

Сначала растворите мочевину, затем добавьте железный купорос, постоянно помешивая. Получите мутную жидкость — именно она "выметает" вредную микрофлору.

Как применять

Работайте в перчатках и респираторе.

Обильно полейте почву лейкой, чтобы пропитался слой на глубину штыка лопаты.

Остатками раствора опрыскайте стены и каркас теплицы.

