Как правильно обработать теплицу осенью - эффективный раствор, пропорции и советы

Осенняя обработка теплицы — секрет здорового урожая весной
После сбора урожая теплицу нужно не просто убрать, а провести полную дезинфекцию. Именно осенью закладывается основа для будущего урожая — здоровая почва, чистые стены и отсутствие вредителей.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно обработать теплицу осенью, чтобы весной не столкнуться с грибком или фитофторой.
Почему осенняя обработка так важна
После сбора урожая в теплице остается множество возбудителей болезней. Фитофтора, плесень и вредители прекрасно зимуют в почве и на конструкциях. Если не провести обеззараживание, весной они снова атакуют ваши культуры. Именно поэтому осенняя очистка — это первый шаг к крепкому урожаю следующего года.
Основные этапы очистки
Сначала нужно убрать остатки растений, листья и сорняки. Затем переходят к глубокой обработке — не только поверхности, но и почвы. Для этого готовят специальный обеззараживающий раствор.
Рецепт мощного раствора
- 500 г железного купороса;
- 500 г мочевины (карбамида);
- 10 л теплой воды (примерно 40-50 °C).
Сначала растворите мочевину, затем добавьте железный купорос, постоянно помешивая. Получите мутную жидкость — именно она "выметает" вредную микрофлору.
Как применять
- Работайте в перчатках и респираторе.
- Обильно полейте почву лейкой, чтобы пропитался слой на глубину штыка лопаты.
- Остатками раствора опрыскайте стены и каркас теплицы.
