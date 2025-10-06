Видео
Главная Дом и огород Осенняя обработка теплицы — секрет здорового урожая весной

Осенняя обработка теплицы — секрет здорового урожая весной

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 19:49
Как правильно обработать теплицу осенью - эффективный раствор, пропорции и советы
Теплица в саду. Фото: iStockphoto

После сбора урожая теплицу нужно не просто убрать, а провести полную дезинфекцию. Именно осенью закладывается основа для будущего урожая — здоровая почва, чистые стены и отсутствие вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обработать теплицу осенью, чтобы весной не столкнуться с грибком или фитофторой.

Почему осенняя обработка так важна

После сбора урожая в теплице остается множество возбудителей болезней. Фитофтора, плесень и вредители прекрасно зимуют в почве и на конструкциях. Если не провести обеззараживание, весной они снова атакуют ваши культуры. Именно поэтому осенняя очистка — это первый шаг к крепкому урожаю следующего года.

Основные этапы очистки

Сначала нужно убрать остатки растений, листья и сорняки. Затем переходят к глубокой обработке — не только поверхности, но и почвы. Для этого готовят специальный обеззараживающий раствор.

Рецепт мощного раствора

  • 500 г железного купороса;
  • 500 г мочевины (карбамида);
  • 10 л теплой воды (примерно 40-50 °C).

Сначала растворите мочевину, затем добавьте железный купорос, постоянно помешивая. Получите мутную жидкость — именно она "выметает" вредную микрофлору.

Как применять

  • Работайте в перчатках и респираторе.
  • Обильно полейте почву лейкой, чтобы пропитался слой на глубину штыка лопаты.
  • Остатками раствора опрыскайте стены и каркас теплицы.

урожай советы огород сад теплица
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
