Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осіння обробка теплиці — секрет здорового врожаю навесні

Осіння обробка теплиці — секрет здорового врожаю навесні

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:49
Як правильно обробити теплицю восени - ефективний розчин, пропорції та поради
Теплиця у саду. Фото: iStockphoto

Після збору врожаю теплицю потрібно не просто прибрати, а провести повну дезінфекцію. Саме восени закладається основа для майбутнього врожаю — здоровий ґрунт, чисті стіни й відсутність шкідників.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити теплицю восени, щоб навесні не зіткнутися з грибком чи фітофторою.

Реклама
Читайте також:

Чому осіння обробка така важлива

Після збору врожаю в теплиці залишається безліч збудників хвороб. Фітофтора, цвіль і шкідники чудово зимують у ґрунті та на конструкціях. Якщо не провести знезараження, навесні вони знову атакують ваші культури. Саме тому осіннє очищення — це перший крок до міцного врожаю наступного року.

Основні етапи очищення

Спершу потрібно прибрати залишки рослин, листя та бур’яни. Потім переходять до глибокої обробки — не лише поверхні, а й ґрунту. Для цього готують спеціальний знезаражувальний розчин.

Рецепт потужного розчину

  • 500 г залізного купоросу;
  • 500 г сечовини (карбаміду);
  • 10 л теплої води (приблизно 40-50 °C).

Спочатку розчиніть сечовину, потім додайте залізний купорос, постійно помішуючи. Отримаєте каламутну рідину — саме вона "вимітає" шкідливу мікрофлору.

Як застосовувати

  • Працюйте в рукавичках і респіраторі.
  • Рясно полийте ґрунт лійкою, щоб просочився шар на глибину багнета лопати.
  • Залишками розчину обприскайте стіни й каркас теплиці.

Ми вже писали про те, як оновити ґрунт у теплиці восени.

Раніше пояснювали те, які овочі виживають під снігом.

Детальніше розповідали про те, де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку.

врожай поради город сад теплиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації