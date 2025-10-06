Як правильно обробити теплицю восени - ефективний розчин, пропорції та поради

Осіння обробка теплиці — секрет здорового врожаю навесні
Після збору врожаю теплицю потрібно не просто прибрати, а провести повну дезінфекцію. Саме восени закладається основа для майбутнього врожаю — здоровий ґрунт, чисті стіни й відсутність шкідників.
Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити теплицю восени, щоб навесні не зіткнутися з грибком чи фітофторою.
Чому осіння обробка така важлива
Після збору врожаю в теплиці залишається безліч збудників хвороб. Фітофтора, цвіль і шкідники чудово зимують у ґрунті та на конструкціях. Якщо не провести знезараження, навесні вони знову атакують ваші культури. Саме тому осіннє очищення — це перший крок до міцного врожаю наступного року.
Основні етапи очищення
Спершу потрібно прибрати залишки рослин, листя та бур’яни. Потім переходять до глибокої обробки — не лише поверхні, а й ґрунту. Для цього готують спеціальний знезаражувальний розчин.
Рецепт потужного розчину
- 500 г залізного купоросу;
- 500 г сечовини (карбаміду);
- 10 л теплої води (приблизно 40-50 °C).
Спочатку розчиніть сечовину, потім додайте залізний купорос, постійно помішуючи. Отримаєте каламутну рідину — саме вона "вимітає" шкідливу мікрофлору.
Як застосовувати
- Працюйте в рукавичках і респіраторі.
- Рясно полийте ґрунт лійкою, щоб просочився шар на глибину багнета лопати.
- Залишками розчину обприскайте стіни й каркас теплиці.
