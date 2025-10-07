Відео
Головна Дім та город Чим корисна грибна вода для рослин і як її використовувати

Чим корисна грибна вода для рослин і як її використовувати

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:10
Як грибна вода допомагає росту і цвітінню кімнатних рослин - простий спосіб
Гриби у кошику. Фото: Pixabay

Виявляється, навіть після приготування грибів можна отримати користь для дому. Грибна вода — натуральне добриво, яке стимулює ріст кімнатних рослин і підсилює їхнє цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати грибну воду для підживлення вазонів.

Читайте також:

Як грибна вода впливає на рослини

Після вимочування або варіння грибів у воді залишається багато органічних речовин, міцелію та мінералів. Якщо полити цією рідиною ґрунт, вона стимулює розвиток кореневої системи й покращує засвоєння вологи.

Як правильно застосовувати

  • Після вимочування грибів — дайте воді відстоятися й використовуйте її для поливу вазонів.
  • Після варіння грибів — охолодіть відвар і розведіть 1:1 з чистою водою.
  • Поливайте рослини раз на 2-3 тижні в холодний сезон.

Які рослини реагують найкраще

Найкраще грибна вода підходить для драцени, бегонії, сансев’єрії, фікусів і декоративних квітів, що цвітуть узимку. Вона допомагає зберегти яскравість листя й підтримує активний ріст навіть у холодний сезон.

Корисна порада

Не використовуйте грибну воду, якщо в ній залишилася сіль чи спеції — така рідина може нашкодити корінню. Використовуйте тільки чистий настій, і ваші рослини віддячать здоровим виглядом та яскравим цвітом.

Ми пояснювали те, як правильно захистити малину від холоду.

Також розповідали про те, чому варто обливати лопату, граблі та інші інструменти окропом.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обробити теплицю восени.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
