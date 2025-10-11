Відео
Головна Дім та город Отруйні гриби в Україні — як відрізнити та правильно збирати

Отруйні гриби в Україні — як відрізнити та правильно збирати

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:30
Які гриби збирати восени в Україні - їстівні види, поради та правила безпечного збору
Людина збирає гриби в лісі. Фото: Pinterest

Жовтень — найкращий час для тихого полювання, але разом із корисними грибами в лісі з’являються й небезпечні двійники. Щоб уникнути отруєння, важливо знати, які гриби можна збирати, а які краще оминати.

Новини.LIVE розповідає, які осінні гриби безпечні для збору та як їх відрізнити від отруйних.

Читайте також:

Які гриби можна збирати восени

У жовтні в українських лісах найчастіше трапляються:

  • білі гриби — мають товсту ніжку та приємний горіховий аромат;
  • підберезники й підосичники — сіруваті або червонуваті капелюшки, трубчаста структура;
  • лисички та сироїжки — яскраві, але без слизу й неприємного запаху;
  • опеньки, маслюки, грузді — ростуть групами, мають пружну ніжку.

Як відрізнити отруйні гриби

  • Не збирайте гриби з білим мішечком біля основи ніжки — це ознака мухомора.
  • Уникайте в’ялих, червивих і перезрілих грибів — у них накопичуються токсини.
  • Якщо не впевнені у виді — не ризикуйте, навіть досвідчені грибники помиляються.

Правила безпечного збору

  • Зрізайте гриби ножем, а не виривайте — це збереже грибницю.
  • Не збирайте гриби біля доріг і промислових зон.
  • Перевіряйте кожен гриб перед приготуванням — навіть їстівні види можуть бути зіпсовані.

Ми вже писали про те, як правильно використовувати грибну воду для підживлення вазонів.

Раніше повідомлялося про те, як облаштувати грибну поляну в саду чи на городі.

Також ми пояснювали те, як виростити чайний гриб і правильно за ним доглядати.

ліс поради гриби збір грибів їстівні гриби
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
