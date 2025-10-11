Які гриби збирати восени в Україні - їстівні види, поради та правила безпечного збору

Отруйні гриби в Україні — як відрізнити та правильно збирати
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:30
Людина збирає гриби в лісі. Фото: Pinterest
Жовтень — найкращий час для тихого полювання, але разом із корисними грибами в лісі з’являються й небезпечні двійники. Щоб уникнути отруєння, важливо знати, які гриби можна збирати, а які краще оминати.
Новини.LIVE розповідає, які осінні гриби безпечні для збору та як їх відрізнити від отруйних.
Які гриби можна збирати восени
У жовтні в українських лісах найчастіше трапляються:
- білі гриби — мають товсту ніжку та приємний горіховий аромат;
- підберезники й підосичники — сіруваті або червонуваті капелюшки, трубчаста структура;
- лисички та сироїжки — яскраві, але без слизу й неприємного запаху;
- опеньки, маслюки, грузді — ростуть групами, мають пружну ніжку.
Як відрізнити отруйні гриби
- Не збирайте гриби з білим мішечком біля основи ніжки — це ознака мухомора.
- Уникайте в’ялих, червивих і перезрілих грибів — у них накопичуються токсини.
- Якщо не впевнені у виді — не ризикуйте, навіть досвідчені грибники помиляються.
Правила безпечного збору
- Зрізайте гриби ножем, а не виривайте — це збереже грибницю.
- Не збирайте гриби біля доріг і промислових зон.
- Перевіряйте кожен гриб перед приготуванням — навіть їстівні види можуть бути зіпсовані.
