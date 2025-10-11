Які гриби збирати восени в Україні - їстівні види, поради та правила безпечного збору

Людина збирає гриби в лісі. Фото: Pinterest

Жовтень — найкращий час для тихого полювання, але разом із корисними грибами в лісі з’являються й небезпечні двійники. Щоб уникнути отруєння, важливо знати, які гриби можна збирати, а які краще оминати.

Новини.LIVE розповідає, які осінні гриби безпечні для збору та як їх відрізнити від отруйних.

Які гриби можна збирати восени

У жовтні в українських лісах найчастіше трапляються:

білі гриби — мають товсту ніжку та приємний горіховий аромат;

підберезники й підосичники — сіруваті або червонуваті капелюшки, трубчаста структура;

лисички та сироїжки — яскраві, але без слизу й неприємного запаху;

опеньки, маслюки, грузді — ростуть групами, мають пружну ніжку.

Як відрізнити отруйні гриби

Не збирайте гриби з білим мішечком біля основи ніжки — це ознака мухомора.

Уникайте в’ялих, червивих і перезрілих грибів — у них накопичуються токсини.

Якщо не впевнені у виді — не ризикуйте, навіть досвідчені грибники помиляються.

Правила безпечного збору

Зрізайте гриби ножем, а не виривайте — це збереже грибницю.

Не збирайте гриби біля доріг і промислових зон.

Перевіряйте кожен гриб перед приготуванням — навіть їстівні види можуть бути зіпсовані.

