Главная Дом и огород После 20 октября не режьте виноград — объяснение садоводов

После 20 октября не режьте виноград — объяснение садоводов

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:49
обновлено: 19:08
Почему нельзя обрезать виноград после 20 октября - советы садоводов осенью
Мужчина обрезает виноград зимой. Фото: Shutterstock

После 20 октября виноград лучше не трогать — обрезка в это время может испортить лозу и уменьшить урожай следующего года. Заморозки и свежие срезы — опасное сочетание для растения.

Новини.LIVE объясняет, когда именно лучше обрезать виноград и почему спешка может навредить вашему урожаю.

Почему обрезка после 20 октября вредит лозе

Свежие срезы — это открытые "раны", которые не успевают зажить до первых заморозков. Из-за резкого похолодания лоза теряет влагу, слабеет и может просто погибнуть. Особенно опасна обрезка, если часть побегов еще зеленая и не успела одревеснеть.

Когда лучше обрезать виноград

Оптимальное время — через 2-3 недели после того, как опадут все листья. В этот период виноград переходит в состояние покоя, и срезы не навредят растению. Тогда можно безопасно убрать сухие, поврежденные или лишние побеги, сохранив лозу крепкой до весны.

Не спеши — получишь лучший урожай

Садоводы советуют ориентироваться не на календарь, а на состояние самого растения. Если лоза еще "живая" — лучше подождать. Терпение и правильный момент помогут сохранить здоровье винограда и обеспечить обильное плодоношение в следующем году.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
