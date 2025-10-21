Відео
Після 20 жовтня не ріжте виноград — пояснення садівників

Після 20 жовтня не ріжте виноград — пояснення садівників

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:49
Оновлено: 19:08
Чому не можна обрізати виноград після 20 жовтня - поради садівників восени
Чоловік обрізає виноград взимку. Фото: Shutterstock

Після 20 жовтня виноград краще не чіпати — обрізка в цей час може зіпсувати лозу і зменшити врожай наступного року. Заморозки та свіжі зрізи — небезпечне поєднання для рослини.

Новини.LIVE пояснює, коли саме краще обрізати виноград і чому поспіх може зашкодити вашому врожаю.

Читайте також:

Чому обрізка після 20 жовтня шкодить лозі

Свіжі зрізи — це відкриті "рани", які не встигають загоїтись до перших заморозків. Через різке похолодання лоза втрачає вологу, слабшає й може просто загинути. Особливо небезпечна обрізка, якщо частина пагонів ще зелена й не встигла здерев’яніти.

Коли краще обрізати виноград

Оптимальний час — через 2-3 тижні після того, як опаде все листя. У цей період виноград переходить у стан спокою, і зрізи не зашкодять рослині. Тоді можна безпечно прибрати сухі, пошкоджені або зайві пагони, зберігши лозу міцною до весни.

Не поспішай — отримаєш кращий урожай

Садівники радять орієнтуватись не на календар, а на стан самої рослини. Якщо лоза ще "жива" — краще зачекати. Терпіння і правильний момент допоможуть зберегти здоров’я винограду й забезпечити рясне плодоношення наступного року.

Ми вже писали про те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати город і знищити білокрилку до нового сезону.

Також ми пояснювали те, чим підживити малину восени.

осінь поради город сад виноград обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
