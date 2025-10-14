Когда сажать яблони осенью – лучшие дни, советы для быстрого роста

Яблоня в саду. Фото: Decorexpro

Осенняя посадка яблонь помогает деревьям лучше укорениться и раньше начать плодоносить. В это время саженцы не тратят силы на рост, а развивают крепкие корни.

Новини.LIVE делится советами, когда и как правильно сажать яблони осенью, чтобы урожай не заставил ждать.

Почему осень — лучшая пора для посадки

После опадения листьев яблоня переходит в состояние покоя, а почва еще сохраняет тепло. Благодаря этому растение без стресса формирует мелкие всасывающие корешки, укрепляющие его к зиме. Весной такой саженец стартует активнее и перегоняет деревья, высаженные весной, на несколько недель в росте и плодоношении.

Когда сажать яблони

Оптимальный период для Украины — с конца сентября до конца октября, в южных регионах - до середины ноября. Главное правило — завершить посадку за 3-4 недели до промерзания почвы.

Как правильно посадить

Выберите здоровый саженец с 3-5 крепкими корнями без повреждений. Подготовьте яму — смешайте верхний слой почвы с перегноем или компостом. Не заглубляйте корневую шейку — она должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Полейте и замульчируйте торфом или опилками, чтобы сохранить влагу и тепло.

Осенняя посадка помогает яблоням лучше укорениться и легче пережить зиму. Если соблюсти простые правила — выбрать правильное время, полить и замульчировать, — дерево быстро приживется и уже весной пойдет в рост.

