Главная Дом и огород Посадите яблони именно в эти дни — лучшие сроки

Посадите яблони именно в эти дни — лучшие сроки

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 07:30
Когда сажать яблони осенью – лучшие дни, советы для быстрого роста
Яблоня в саду. Фото: Decorexpro

Осенняя посадка яблонь помогает деревьям лучше укорениться и раньше начать плодоносить. В это время саженцы не тратят силы на рост, а развивают крепкие корни.

Новини.LIVE делится советами, когда и как правильно сажать яблони осенью, чтобы урожай не заставил ждать.

Читайте также:

Почему осень — лучшая пора для посадки

После опадения листьев яблоня переходит в состояние покоя, а почва еще сохраняет тепло. Благодаря этому растение без стресса формирует мелкие всасывающие корешки, укрепляющие его к зиме. Весной такой саженец стартует активнее и перегоняет деревья, высаженные весной, на несколько недель в росте и плодоношении.

Когда сажать яблони

Оптимальный период для Украины — с конца сентября до конца октября, в южных регионах - до середины ноября. Главное правило — завершить посадку за 3-4 недели до промерзания почвы.

Как правильно посадить

  1. Выберите здоровый саженец с 3-5 крепкими корнями без повреждений.
  2. Подготовьте яму — смешайте верхний слой почвы с перегноем или компостом.
  3. Не заглубляйте корневую шейку — она должна быть на 3-5 см выше уровня земли.
  4. Полейте и замульчируйте торфом или опилками, чтобы сохранить влагу и тепло.

Осенняя посадка помогает яблоням лучше укорениться и легче пережить зиму. Если соблюсти простые правила — выбрать правильное время, полить и замульчировать, — дерево быстро приживется и уже весной пойдет в рост.

Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.

Ранее объясняли то, как подготовить сад к зиме.

Подробнее рассказывали о том, что означают поверья о вербе и почему стоит учитывать эти предостережения.

деревья советы огород сад яблоня
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
