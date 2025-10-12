Видео
Главная Дом и огород Почему нельзя делиться рассадой до посадки — народные приметы

Почему нельзя делиться рассадой до посадки — народные приметы

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 10:08
Можно ли делиться рассадой с соседями - народные приметы, женские дни и поверья об урожае
Рассада помидоров. Фото: Pinterest

Народная мудрость предупреждает: делиться семенами или рассадой с соседями нужно осторожно. Есть приметы, которые указывают, когда этого лучше не делать, чтобы не навлечь неудачу на урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие поверья сохранились о рассаде, "женских днях" и как избежать сглаза на огороде.

Когда нельзя делиться рассадой

По старинным приметам, не стоит отдавать семена или рассаду, пока не посадите ее у себя. Считалось, что тогда растения могут не взойти или вовсе не прижиться.

Также не рекомендуется показывать соседям новые саженцы или деревья — существует убеждение, что "завистливый взгляд" может навредить урожаю.

Благоприятные дни для посадки

Лучше всего высаживать культуры в так называемые "женские дни" — среду, пятницу или субботу. Эти дни считаются хорошими для любой работы с растениями: посева, пересадки и ухода.

Другие советы из народных поверий

  • Сажайте овощи втайне от соседей, чтобы избежать сглаза.
  • Не хвастайтесь будущим урожаем до посадки.
  • Если берете черенок или росток — сорвите втайне, тогда он лучше приживется.

Народные приметы советуют не спешить с подарками на огороде. Сначала посадите все у себя, а уже потом делитесь с соседями — тогда и рассада приживется, и урожай будет щедрым.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
