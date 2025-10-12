Чи можна ділитися розсадою із сусідами - народні прикмети, жіночі дні та повір’я про врожай

Розсада помідорів. Фото: Pinterest

Народна мудрість попереджає: ділитися насінням або розсадою із сусідами потрібно обережно. Є прикмети, які вказують, коли цього краще не робити, щоб не накликати невдачу на врожай.

Новини.LIVE розповідає, які повір’я збереглися про розсаду, "жіночі дні" та як уникнути пристріту на городі.

Коли не можна ділитися розсадою

За старовинними прикметами, не варто віддавати насіння чи розсаду, доки не посадите її у себе. Вважалося, що тоді рослини можуть не зійти або зовсім не прижитися.

Також не рекомендується показувати сусідам нові саджанці чи дерева — існує переконання, що "заздрісний погляд" може зашкодити врожаю.

Сприятливі дні для посадки

Найкраще висаджувати культури в так звані "жіночі дні" — середу, п’ятницю або суботу. Ці дні вважаються добрими для будь-якої роботи з рослинами: посіву, пересадки та догляду.

Інші поради з народних повір’їв

Садіть городину потай від сусідів, щоб уникнути пристріту.

Не хизуйтеся майбутнім урожаєм до посадки.

Якщо берете живець або паросток — зірвіть потай, тоді він краще приживеться.

Народні прикмети радять не поспішати з подарунками на городі. Спочатку посадіть усе у себе, а вже потім діліться із сусідами — тоді і розсада приживеться, і врожай буде щедрим.

