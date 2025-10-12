Відео
Україна
Головна Дім та город Чому не можна ділитися розсадою до посадки — народні прикмети

Чому не можна ділитися розсадою до посадки — народні прикмети

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 10:08
Чи можна ділитися розсадою із сусідами - народні прикмети, жіночі дні та повір’я про врожай
Розсада помідорів. Фото: Pinterest

Народна мудрість попереджає: ділитися насінням або розсадою із сусідами потрібно обережно. Є прикмети, які вказують, коли цього краще не робити, щоб не накликати невдачу на врожай.

Новини.LIVE розповідає, які повір’я збереглися про розсаду, "жіночі дні" та як уникнути пристріту на городі.

Читайте також:

Коли не можна ділитися розсадою

За старовинними прикметами, не варто віддавати насіння чи розсаду, доки не посадите її у себе. Вважалося, що тоді рослини можуть не зійти або зовсім не прижитися.

Також не рекомендується показувати сусідам нові саджанці чи дерева — існує переконання, що "заздрісний погляд" може зашкодити врожаю.

Сприятливі дні для посадки

Найкраще висаджувати культури в так звані "жіночі дні" — середу, п’ятницю або суботу. Ці дні вважаються добрими для будь-якої роботи з рослинами: посіву, пересадки та догляду.

Інші поради з народних повір’їв

  • Садіть городину потай від сусідів, щоб уникнути пристріту.
  • Не хизуйтеся майбутнім урожаєм до посадки.
  • Якщо берете живець або паросток — зірвіть потай, тоді він краще приживеться.

Народні прикмети радять не поспішати з подарунками на городі. Спочатку посадіть усе у себе, а вже потім діліться із сусідами — тоді і розсада приживеться, і врожай буде щедрим.

Ми вже писали про те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Раніше пояснювали, що зробити з грядкою для посадки озимого часнику.

Детальніше розповідали про те, де не варто зберігати газонокосарку.

прикмети город будинок розсада народні прикмети
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
