Які предмети не можна зберігати біля вхідних дверей, щоб не накликати нещастя - народні прикмети

Вхідні двері до квартири. Фото: Freepik

Народні прикмети стверджують: певні речі біля вхідних дверей можуть накликати нещастя та позбавити сім’ю достатку. Щоб не відлякати удачу, варто знати, які предмети не можна тут залишати.

Новини.LIVE розповідає, які предмети вважаються небажаними біля дверей за повір’ями.

Дзеркало

Його вважали порталом, що відштовхує будь-яку енергію — як добру, так і злу. Разом із проблемами з дому може піти й удача, тому дзеркало біля дверей вважалося небезпечним.

Гроші

Залишати гроші біля входу — погана прикмета. Вірили, що негативна енергія, яка потрапляє ззовні, "виганяє" фінанси з дому та послаблює добробут.

Ляльки чи статуетки

Жіночі фігурки сприймалися як символ самотності. Вважалося, що чоловік може залишити родину, а гармонія в сім’ї порушиться.

Ліки

Тумбочка з медикаментами поруч із дверима притягує хвороби й створює відчуття постійних недуг у домі.

Рушник

Вішати рушник на двері заборонялося, адже білий тканий виріб асоціювався з похоронними обрядами та вважався ознакою біди.

Двоє дверей

Коли в будинку є два входи, їх одночасне відкриття вважали поганим знаком: удача може зайти через одні двері й одразу ж вийти через інші.

