Какие предметы нельзя хранить возле входной двери, чтобы не навлечь несчастье - народные приметы

Что нельзя держать возле двери, чтобы не навлечь беду
Народные приметы утверждают: определенные вещи у входной двери могут навлечь несчастье и лишить семью достатка. Чтобы не отпугнуть удачу, стоит знать, какие предметы нельзя здесь оставлять.
Зеркало
Его считали порталом, отталкивающим любую энергию — как добрую, так и злую. Вместе с проблемами из дома может уйти и удача, поэтому зеркало у дверей считалось опасным.
Деньги
Оставлять деньги у входа — плохая примета. Верили, что негативная энергия, которая попадает извне, "выгоняет" финансы из дома и ослабляет благосостояние.
Куклы или статуэтки
Женские фигурки воспринимались как символ одиночества. Считалось, что мужчина может покинуть семью, а гармония в семье нарушится.
Лекарства
Тумбочка с медикаментами рядом с дверью притягивает болезни и создает ощущение постоянных недугов в доме.
Полотенце
Вешать полотенце на дверь запрещалось, ведь белое тканое изделие ассоциировалось с похоронными обрядами и считалось признаком беды.
Две двери
Когда в доме есть два входа, их одновременное открытие считали плохим знаком: удача может зайти через одну дверь и сразу же выйти через другую.
