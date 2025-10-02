Видео
Видео

Что нельзя держать возле двери, чтобы не навлечь беду

Что нельзя держать возле двери, чтобы не навлечь беду

Дата публикации 2 октября 2025 12:20
Какие предметы нельзя хранить возле входной двери, чтобы не навлечь несчастье - народные приметы
Входная дверь в квартиру. Фото: Freepik

Народные приметы утверждают: определенные вещи у входной двери могут навлечь несчастье и лишить семью достатка. Чтобы не отпугнуть удачу, стоит знать, какие предметы нельзя здесь оставлять.

Новини.LIVE рассказывает, какие предметы считаются нежелательными у дверей по поверьям.

Зеркало

Его считали порталом, отталкивающим любую энергию — как добрую, так и злую. Вместе с проблемами из дома может уйти и удача, поэтому зеркало у дверей считалось опасным.

Деньги

Оставлять деньги у входа — плохая примета. Верили, что негативная энергия, которая попадает извне, "выгоняет" финансы из дома и ослабляет благосостояние.

Куклы или статуэтки

Женские фигурки воспринимались как символ одиночества. Считалось, что мужчина может покинуть семью, а гармония в семье нарушится.

Лекарства

Тумбочка с медикаментами рядом с дверью притягивает болезни и создает ощущение постоянных недугов в доме.

Полотенце

Вешать полотенце на дверь запрещалось, ведь белое тканое изделие ассоциировалось с похоронными обрядами и считалось признаком беды.

Две двери

Когда в доме есть два входа, их одновременное открытие считали плохим знаком: удача может зайти через одну дверь и сразу же выйти через другую.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
