Главная Дом и огород Прилетел аист в дом — к счастью или к беде

Прилетел аист в дом — к счастью или к беде

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 04:56
Аист прилетел в дом - будет счастье или беда, народные приметы
Аист в гнезде. Фото: Pixabay

Аист считается священной птицей, которая приносит благополучие и оберегает жилище. Но некоторые приметы предупреждают об опасности, если птица покидает гнездо.

Новини.LIVE собрали самые распространенные приметы об аистах, которые до сих пор влияют на верования украинцев.

Когда аист предвещает счастье

  • Если птица свила гнездо на крыше — в доме будет благополучие и защита от молнии.
  • Аист в небе обещает приятные события и встречу с дорогим человеком.
  • Стая птиц над домом — к гостям с хорошими новостями.
  • Полет над одним домом — к рождению ребенка, что и стало основой поверья о "аисте с младенцем".

Нехорошие приметы об аистах

  • Если птица оставила гнездо, но сидит рядом — возможны проблемы с домом, вплоть до пожара или разрушения.
  • Перенос гнезда на другой дом считается недобрым знаком.
  • Если аисты навсегда покинули гнездо — это сигнал о больших проблемах или разрушении жилья.
  • Статуэтки аистов в доме, по поверьям, могут привлечь трудности и несчастья.

Что символизирует аист

Для украинцев эта птица символизирует семейное счастье, рождение детей и благополучие. В то же время приметы напоминают: отношение к аисту должно быть бережным, ведь его поведение может стать знаком для хозяев.

приметы животные птицы опасность дом обереги
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
