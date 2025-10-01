Відео
Головна Дім та город Прилетіла лелека до дому — до щастя чи до біди

Прилетіла лелека до дому — до щастя чи до біди

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 04:56
Лелека прилетіла до дому - буде щастя чи біда, народні прикмети
Лелека в гнізді. Фото: Pixabay

Лелека вважається священним птахом, який приносить добробут і оберігає оселю. Але деякі прикмети попереджають про небезпеку, якщо птах залишає гніздо.

Новини.LIVE зібрали найпоширеніші прикмети про лелек, які й досі впливають на вірування українців.

Коли лелека віщує щастя

  • Якщо птах звив гніздо на даху — у домі буде добробут і захист від блискавки.
  • Лелека в небі обіцяє приємні події та зустріч із дорогою людиною.
  • Зграя птахів над оселею — до гостей із гарними новинами.
  • Політ над одним будинком — до народження дитини, що й стало основою повір’я про "лелеку з немовлям".

Недобрі прикмети про лелек

  • Якщо птах залишив гніздо, але сидить поруч — можливі проблеми з будинком, аж до пожежі чи руйнування.
  • Перенесення гнізда на іншу оселю вважається недобрим знаком.
  • Якщо лелеки назавжди покинули гніздо — це сигнал про великі негаразди чи руйнування житла.
  • Статуетки лелек у домі, за повір’ями, можуть притягнути труднощі та нещастя.

Що символізує лелека

Для українців цей птах символізує сімейне щастя, народження дітей і благополуччя. Водночас прикмети нагадують: ставлення до лелеки має бути дбайливим, адже його поведінка може стати знаком для господарів.

прикмети тварини птиці небезпека будинок обереги
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
