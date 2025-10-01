Лелека прилетіла до дому - буде щастя чи біда, народні прикмети

Лелека в гнізді. Фото: Pixabay

Лелека вважається священним птахом, який приносить добробут і оберігає оселю. Але деякі прикмети попереджають про небезпеку, якщо птах залишає гніздо.

Новини.LIVE зібрали найпоширеніші прикмети про лелек, які й досі впливають на вірування українців.

Коли лелека віщує щастя

Якщо птах звив гніздо на даху — у домі буде добробут і захист від блискавки.

Лелека в небі обіцяє приємні події та зустріч із дорогою людиною.

Зграя птахів над оселею — до гостей із гарними новинами.

Політ над одним будинком — до народження дитини, що й стало основою повір’я про "лелеку з немовлям".

Недобрі прикмети про лелек

Якщо птах залишив гніздо, але сидить поруч — можливі проблеми з будинком, аж до пожежі чи руйнування.

Перенесення гнізда на іншу оселю вважається недобрим знаком.

Якщо лелеки назавжди покинули гніздо — це сигнал про великі негаразди чи руйнування житла.

Статуетки лелек у домі, за повір’ями, можуть притягнути труднощі та нещастя.

Що символізує лелека

Для українців цей птах символізує сімейне щастя, народження дітей і благополуччя. Водночас прикмети нагадують: ставлення до лелеки має бути дбайливим, адже його поведінка може стати знаком для господарів.

