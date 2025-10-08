Почему нельзя сажать вербу возле дома - приметы, объяснения и советы

Верба растет возле дома. Фото: iStockphoto

Верба — дерево с особой энергетикой, которое символизирует и жизнь, и печаль. Народные приметы предостерегают не сажать ее рядом с домом, ведь это может повлиять на благосостояние семьи.

Новини.LIVE рассказывает, что означают поверья о вербе и почему стоит учитывать эти предостережения.

Народные приметы о вербе

Наши предки считали, что верба забирает силу человека и приносит в дом печаль. Верили, что она вызывает ссоры, усталость и даже болезни. Также говорили: посадишь иву возле дома — вытянет из дома радость и достаток.

Практическое объяснение

Ива имеет сильную корневую систему, которая разрастается на десятки метров. Она может повредить фундамент, трубы или подвал, а также высушить почву вокруг. Поэтому дерево сажают только на расстоянии не менее 10-15 метров от зданий — там, где нужно осушить влажный участок.

Что лучше посадить возле дома

Если хотите украсить двор, выберите деревья с положительной энергетикой:

Калина — символ семейного тепла и уюта.

Яблоня — приносит здоровье и достаток.

Черешня — олицетворяет любовь и гармонию.

Рябина — оберегает от невзгод.

Сосна или ель — очищают воздух и добавляют спокойствия.

Вербу лучше сажать подальше от дома, возле водоема или на влажном участке — там она будет не угрозой, а настоящим украшением сада

