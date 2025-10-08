Видео
Видео

Главная Дом и огород Не сажайте вербу возле дома — что говорят приметы и садоводы

Не сажайте вербу возле дома — что говорят приметы и садоводы

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:20
Почему нельзя сажать вербу возле дома - приметы, объяснения и советы
Верба растет возле дома. Фото: iStockphoto

Верба — дерево с особой энергетикой, которое символизирует и жизнь, и печаль. Народные приметы предостерегают не сажать ее рядом с домом, ведь это может повлиять на благосостояние семьи.

Новини.LIVE рассказывает, что означают поверья о вербе и почему стоит учитывать эти предостережения.

Народные приметы о вербе

Наши предки считали, что верба забирает силу человека и приносит в дом печаль. Верили, что она вызывает ссоры, усталость и даже болезни. Также говорили: посадишь иву возле дома — вытянет из дома радость и достаток.

Практическое объяснение

Ива имеет сильную корневую систему, которая разрастается на десятки метров. Она может повредить фундамент, трубы или подвал, а также высушить почву вокруг. Поэтому дерево сажают только на расстоянии не менее 10-15 метров от зданий — там, где нужно осушить влажный участок.

Что лучше посадить возле дома

Если хотите украсить двор, выберите деревья с положительной энергетикой:

  • Калина — символ семейного тепла и уюта.
  • Яблоня — приносит здоровье и достаток.
  • Черешня — олицетворяет любовь и гармонию.
  • Рябина — оберегает от невзгод.
  • Сосна или ель — очищают воздух и добавляют спокойствия.

Вербу лучше сажать подальше от дома, возле водоема или на влажном участке — там она будет не угрозой, а настоящим украшением сада

Мы уже писали о том, когда проводить полив и сколько воды нужно деревьям разного возраста.

Ранее сообщалось о том, как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада.

Также мы объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.

деревья растения советы дом народные приметы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
