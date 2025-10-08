Почему нельзя сажать вербу возле дома - приметы, объяснения и советы

Не сажайте вербу возле дома — что говорят приметы и садоводы
Верба — дерево с особой энергетикой, которое символизирует и жизнь, и печаль. Народные приметы предостерегают не сажать ее рядом с домом, ведь это может повлиять на благосостояние семьи.
Новини.LIVE рассказывает, что означают поверья о вербе и почему стоит учитывать эти предостережения.
Народные приметы о вербе
Наши предки считали, что верба забирает силу человека и приносит в дом печаль. Верили, что она вызывает ссоры, усталость и даже болезни. Также говорили: посадишь иву возле дома — вытянет из дома радость и достаток.
Практическое объяснение
Ива имеет сильную корневую систему, которая разрастается на десятки метров. Она может повредить фундамент, трубы или подвал, а также высушить почву вокруг. Поэтому дерево сажают только на расстоянии не менее 10-15 метров от зданий — там, где нужно осушить влажный участок.
Что лучше посадить возле дома
Если хотите украсить двор, выберите деревья с положительной энергетикой:
- Калина — символ семейного тепла и уюта.
- Яблоня — приносит здоровье и достаток.
- Черешня — олицетворяет любовь и гармонию.
- Рябина — оберегает от невзгод.
- Сосна или ель — очищают воздух и добавляют спокойствия.
Вербу лучше сажать подальше от дома, возле водоема или на влажном участке — там она будет не угрозой, а настоящим украшением сада
