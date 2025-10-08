Відео
Головна Дім та город Не садіть вербу біля дому — що кажуть прикмети і садівники

Не садіть вербу біля дому — що кажуть прикмети і садівники

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:20
Чому не можна садити вербу біля будинку - прикмети, пояснення та поради
Верба росте біля будинку. Фото: iStockphoto

Верба — дерево з особливою енергетикою, яке символізує і життя, і сум. Народні прикмети застерігають не садити її поруч із домом, адже це може вплинути на добробут родини.

Новини.LIVE розповідає, що означають повір’я про вербу та чому варто зважати на ці застереження.

Читайте також:

Народні прикмети про вербу

Наші предки вважали, що верба забирає силу людини та приносить у дім смуток. Вірили, що вона викликає сварки, втому і навіть хвороби. Також казали: посадиш вербу біля оселі — витягне з дому радість і достаток.

Практичне пояснення

Верба має сильну кореневу систему, яка розростається на десятки метрів. Вона може пошкодити фундамент, труби чи підвал, а також висушити ґрунт навколо. Тому дерево садять лише на відстані щонайменше 10–15 метрів від будівель — там, де потрібно осушити вологу ділянку.

Що краще посадити біля дому

Якщо хочете прикрасити подвір’я, оберіть дерева з позитивною енергетикою:

  • Калина — символ родинного тепла і затишку.
  • Яблуня — приносить здоров’я і достаток.
  • Черешня — уособлює любов і гармонію.
  • Горобина — оберігає від негараздів.
  • Сосна чи ялина — очищують повітря і додають спокою.

Вербу краще садити трохи далі від дому, біля водойми чи на вологій ділянці — там вона буде не загрозою, а справжньою прикрасою саду

Ми вже писали про те, коли проводити полив і скільки води потрібно деревам різного віку.

Раніше повідомлялося про те, як видалити мох і лишайники з дерев без шкоди для саду.

Також ми пояснювали те, чим підживити яблуню восени.

дерева рослини поради будинок народні прикмети
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
