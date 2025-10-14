Коли садити яблуні восени - найкращі дні, поради для швидкого росту

Яблуня в саду. Фото: Decorexpro

Осіння посадка яблунь допомагає деревам краще вкорінитися і раніше почати плодоносити. У цей час саджанці не витрачають сили на ріст, а розвивають міцне коріння.

Новини.LIVE ділиться порадами, коли і як правильно садити яблуні восени, щоб урожай не змусив чекати.

Чому осінь — найкраща пора для посадки

Після опадання листя яблуня переходить у стан спокою, а ґрунт ще зберігає тепло. Завдяки цьому рослина без стресу формує дрібні всмоктуючі корінці, що зміцнюють її до зими. Навесні такий саджанець стартує активніше й переганяє дерева, висаджені навесні, на кілька тижнів у рості та плодоношенні.

Коли садити яблуні

Оптимальний період для України — з кінця вересня до кінця жовтня, у південних регіонах — до середини листопада. Головне правило – завершити посадку за 3-4 тижні до промерзання ґрунту.

Як правильно посадити

Виберіть здоровий саджанець з 3-5 міцними коренями без пошкоджень. Підготуйте яму — змішайте верхній шар ґрунту з перегноєм або компостом. Не заглиблюйте кореневу шийку — вона має бути на 3-5 см вище рівня землі. Полийте й замульчуйте торфом або тирсою, щоб зберегти вологу й тепло.

Осіння посадка допомагає яблуням краще вкорінитися й легше пережити зиму. Якщо дотриматися простих правил — обрати правильний час, полити та замульчувати, — дерево швидко приживеться і вже навесні піде в ріст.

