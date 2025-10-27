Відео
Головна Дім та город Як захистити персикові дерева взимку — ефективні методи

Як захистити персикові дерева взимку — ефективні методи

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 05:00
Оновлено: 23:31
Як утеплити персикові дерева на зиму - поради садівників, щоб вони не вимерзли
Персикове дерево в саду. Фото: Pexels

Персикові дерева — ніжні та вразливі до холоду. Без належного захисту вони можуть втратити пагони та врожай наступного року. Але підготувати персик до зими можна легко, без дорогих матеріалів.

Новини.LIVE розповідає, як утеплити дерево й уберегти його від морозів, щоб навесні воно знову зацвіло.

Як підготувати персик до зими

Перед похолоданням дереву потрібна підготовка, щоб пережити морози без втрат.

  • Підживлення. Використовуйте фосфорно-калійні добрива — вони зміцнюють клітини й підвищують морозостійкість. Азотні добрива восени заборонені: вони стимулюють ріст пагонів, які не витримують холоду.
  • Полив. У кінці жовтня проведіть вологозарядковий полив — 4-5 відер води під кожне дерево. Це допоможе кореням легше перенести промерзання ґрунту.

Чим утеплити персикові дерева

Найкраще використовувати натуральні матеріали, які зберігають тепло й не "запарюють" кору:

  • солому, очерет або сухе листя — обгорніть ними стовбур, створивши захисну "шубу";
  • молоді саджанці накрийте агроволокном або мішковиною, встановивши легкий каркас із рейок;
  • для старших дерев підійде комбінація з утеплювача та обгортки з сітки, щоб захистити від гризунів.

Додатковий захист

Після утеплення замульчуйте пристовбурне коло шаром у 10-15 см. Для цього використовуйте торф, тирсу або перегній. Такий шар збереже тепло, утримає вологу й дасть дереву сили для весняного відновлення.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
