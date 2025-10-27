Как утеплить персиковые деревья на зиму - советы садоводов, чтобы они не вымерзли

Персиковое дерево в саду. Фото: Pexels

Персиковые деревья — нежные и уязвимые к холоду. Без надлежащей защиты они могут потерять побеги и урожай следующего года. Но подготовить персик к зиме можно легко, без дорогих материалов.

Новини.LIVE рассказывает, как утеплить дерево и уберечь его от морозов, чтобы весной оно снова зацвело.

Как подготовить персик к зиме

Перед похолоданием дереву нужна подготовка, чтобы пережить морозы без потерь.

Подкормка. Используйте фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют клетки и повышают морозостойкость. Азотные удобрения осенью запрещены: они стимулируют рост побегов, которые не выдерживают холода.

Полив. В конце октября проведите влагозарядковый полив — 4-5 ведер воды под каждое дерево. Это поможет корням легче перенести промерзание почвы.

Чем утеплить персиковые деревья

Лучше всего использовать натуральные материалы, которые сохраняют тепло и не "запаривают" кору:

солому, камыш или сухие листья - оберните ими ствол, создав защитную "шубу";

молодые саженцы накройте агроволокном или мешковиной, установив легкий каркас из реек;

для старших деревьев подойдет комбинация из утеплителя и обертки из сетки, чтобы защитить от грызунов.

Дополнительная защита

После утепления замульчируйте приствольный круг слоем в 10-15 см. Для этого используйте торф, опилки или перегной. Такой слой сохранит тепло, удержит влагу и даст дереву силы для весеннего восстановления.

